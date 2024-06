Inflazione stabile all'0,8% a giugno: buone notizie per famiglie e consumi

L'inflazione in Italia rimane sotto controllo anche a giugno, attestandosi allo 0,8% su base annua. Questo dato, diffuso dall'Istat e commentato positivamente dall'Ufficio Studi Confcommercio, rappresenta una conferma della favorevole tendenza in atto da ottobre 2023, con l'eccezione del leggero rialzo di marzo.

A giugno l'inflazione si attesta allo 0,8% su base annua

La stabilità dei prezzi, in particolare dei beni e servizi di largo consumo, è un segnale incoraggiante per le famiglie italiane. Favorisce il recupero della fiducia e potrebbe spingere verso un atteggiamento meno prudente nei confronti dei consumi. Questo aspetto è fondamentale per migliorare le prospettive di un'economia che, pur mostrando segnali di ripresa, presenta ancora elementi di fragilità.

L'andamento positivo dell'inflazione, insieme alle dinamiche dei prezzi alla produzione e all'inflazione di fondo che si è assestata al 2%, fa presagire un prosieguo di questa tendenza anche nei prossimi mesi. Un quadro positivo che potrebbe dare nuovo slancio al turismo e, in generale, ai consumi delle famiglie, elementi chiave per la crescita economica del Paese.

Secondo Confcommercio, l'evoluzione della spesa delle famiglie nei prossimi mesi sarà un fattore determinante per valutare la reale ripresa dell'economia italiana. I dati odierni sull'inflazione offrono comunque un motivo di ottimismo e lasciano intravedere la possibilità di un futuro più roseo per famiglie e imprese.

