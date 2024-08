Il Governo è al lavoro per quadruplicare la linea ferroviaria adriatica

Il progetto per il quadruplicamento della ferrovia adriatica sta finalmente prendendo forma, segnando un'importante svolta per le infrastrutture del centro-sud Italia. Questo intervento, che prevede il potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Lecce, rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo economico e il miglioramento dei collegamenti nel territorio, in particolare nelle Marche. La prima tratta, da Bologna a Castel Bolognese, vedrà l'inizio del processo autorizzativo nel 2025, aprendo la strada a un'opera attesa da tempo.

Ferrovia adriatica: il quadruplicamento della linea pronto a diventare realtà (Shutterstock)

Di seguito, le parole del deputato della Lega, Mirco Carloni, in merito al progetto: «Il quadruplicamento della ferrovia adriatica non è più solo un'idea. Si sta infatti lavorando per rilasciare il progetto iniziale di corridoio della linea ferroviaria Adriatica che collegherà Bologna a Lecce. Un passo fondamentale per Pesaro e tutto il territorio il cui iter autorizzativo per la prima tratta Bologna-Castel Bolognese inizierà nel 2025. Un grazie va al vicepremier e ministro Matteo Salvini che sta seguendo con attenzione il dossier. In particolare, il progetto preliminare a cui sta lavorando Rfi prevede il quadruplicamento della linea in modo da separare merci e passeggeri e favorire lo sviluppo. Dopo anni di promesse disattese e latitanza sui trasporti da parte delle amministrazioni di sinistra, si tratta di un'opera ambiziosa per le regioni interessate tra cui proprio le Marche, il cui territorio da anni chiede maggiore attenzione ai trasporti».

