Fondo eccellenze gastronomiche: altri 12 milioni per ristoranti e pasticcerie

È stato pubblicato sul sito del Masaf il secondo bando per l'assegnazione di quasi 12 milioni di euro di agevolazioni alle aziende nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria (il primo era di 6,8 milioni). Queste agevolazioni fanno parte del Fondo di parte capitale per supportare le eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, gestito attraverso la piattaforma di Invitalia.

Il Masaf ha stanziato quasi 12 milioni di euro per sostenere 564 imprese della ristorazione

In totale, 564 imprese beneficeranno di un contributo di 11.873.572,58 euro, a fronte di investimenti complessivi di circa 18 milioni di euro. «Mettiamo a disposizione risorse significative per l'acquisto di attrezzature e macchinari, strumenti essenziali per valorizzare la cucina e la pasticceria italiane, simboli di grande qualità e distintività - ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Continuiamo a supportare le aziende del settore con interventi concreti per garantire strumenti innovativi e sicuri, affinché chi lavora nella ristorazione possa produrre qualità».

Fino ad ora, sono state concesse agevolazioni a un totale di 1.065 imprese, per un importo complessivo di 22.853.617,69 euro, generando investimenti di circa 35 milioni di euro per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali durevoli. Nelle prossime settimane, saranno pubblicati ulteriori decreti per l'ammissione di nuove aziende fino a esaurire il finanziamento complessivo di circa 56 milioni di euro.

© Riproduzione riservata