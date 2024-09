Riccione vuole rivoluzionare la “Notte Rosa”: ecco la nuova proposta

La tradizionale "Notte Rosa" di Riccione potrebbe presto diventare un ricordo del passato. La giunta comunale, insieme alle categorie economiche, sta infatti lavorando per un restyling completo dell'evento, spostandolo a giugno e cambiandone radicalmente il format. L'obiettivo è quello di attrarre un pubblico diverso, più adulto e familiare, e di allungare la stagione turistica. La nuova data proposta, tra il 13 e il 15 giugno, coinciderebbe con la Pentecoste, garantendo un ponte lungo e favorendo l'arrivo dei turisti tedeschi.

“Notte Rosa”: Riccione propone un nuovo format per l'evento

Ma non solo la data è destinata a cambiare. Come detto poc'anzi, anche il nome e l'anima dell'evento saranno completamente rinnovati. Si parla di un evento più diffuso nel tempo, con meno concentrazione sulla notte e più spazio per attività diurne e per famiglie. Una proposta apprezzata da Federalberghi: «La disponibilità mostrata dall'amministrazione di confrontarsi sull'evento. Allo stesso modo notiamo come anche Visit Romagna abbia rilevato la necessità di porre modifiche all'evento cambiandone il periodo. Riteniamo tuttavia che questo percorso vada portato fino in fondo, puntando sul periodo tra il 13 e il 15 giugno. Inoltre il termine "Notte" deve sparire, e l'evento in sé va ripensato» ha dichiarato il presidente Claudio Montanari. La proposta di Riccione verrà ora portata all'attenzione di Visit Romagna, l'ente che coordina la promozione turistica della Romagna.

