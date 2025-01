Casalasco acquisisce la gamma “Knorr-Tomato al Gusto” da Unilever

Il Gruppo Casalasco, uno dei leader globali nella produzione e trasformazione del pomodoro da industria, ha acquisito della gamma tedesca di sughi per pasta “"Knorr - Tomato al Gusto", da Unilever. L'accordo, siglato ad Amburgo nelle scorse settimane, entrerà in vigore il 1° marzo 2025.

Casalasco, che già possiede i marchi Pomì, Pomito e De Rica, con una filiera integrata che comprende 800 aziende agricole, 5 stabilimenti e 70 linee di confezionamento, arricchisce così la propria offerta con un prodotto molto conosciuto e apprezzato in Germania, consolidando ulteriormente la propria posizione nel Paese. Il marchio Pomito, già presente in Germania, sarà ora affiancato da “Tomato al Gusto”, una linea premium di sughi a base di pomodoro lanciata da Unilever negli anni '90.

La gamma “Tomato al Gusto” è nota per le sue diverse ricette con ingredienti vegetali, tra cui una versione alla Carbonara, e viene venduta in brick da 370 e 500 grammi. Per i prossimi 12 mesi, Casalasco avrà il diritto di utilizzare il marchio Knorr esclusivamente per questa linea di prodotti, sebbene il marchio stesso rimanga di proprietà di Unilever.

Già da tempo produttore dei sughi “Tomato al Gusto” per conto di Unilever, Casalasco aggiungerà questi prodotti alle oltre 2.300 referenze che distribuisce in più di 60 Paesi, con un forte focus sull’export, che rappresenta oltre il 70% del suo fatturato. Nel 2023, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 630 milioni di euro.

Costantino Vaia, amministratore delegato di Casalasco, ha dichiarato: «Con questa operazione, il nostro Gruppo intende consolidare la propria presenza in Germania, uno dei principali mercati europei per il food, e dare un'identità chiaramente italiana ai marchi distribuiti globalmente». Vaia ha aggiunto che questa acquisizione si inserisce nel processo di internazionalizzazione del Gruppo, che mira a rafforzare la sua posizione nel segmento strategico delle conserve rosse.

Casalasco distribuirà i prodotti “Tomato al Gusto” in Germania attraverso la storica collaborazione con Hengstenberg GmbH & Co di Esslingen, un partner commerciale di lunga data con cui già promuove il marchio Pomito.

