Record storico per la Repubblica Dominicana: 11 milioni di turisti nel 2024

Con l'arrivo del canadese Bruce Pirt, accolto con una cerimonia all'aeroporto internazionale di Punta Cana, la Repubblica Dominicana ha tagliato l'eccezionale traguardo degli 11 milioni di turisti nel 2024. Un risultato straordinario che conferma il Paese come una delle mete turistiche più amate e consolidate della regione caraibica.

Record di turisti in Repubblica Dominicana nel 2024

Bruce Pirt, accompagnato dalla moglie e dalle figlie, è stato ricevuto con tutti gli onori dal ministro del Turismo, David Collado, che nel suo discorso ha sottolineato come questo record rappresenti un pilastro fondamentale per l'economia nazionale: «Superare il traguardo degli 11 milioni di visitatori è un risultato storico che consolida la Repubblica Dominicana come leader turistico nella regione» ha dichiarato, evidenziando che il comparto turistico genera ben 949mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, contribuisce con 26 miliardi di dollari al Pil e garantisce entrate fiscali pari a 130 miliardi di pesos dominicani.

Questo nuovo record non è un caso isolato, ma un segnale di una crescita costante e ben pianificata. Già nel 2023, infatti, la Repubblica Dominicana aveva accolto 10 milioni di visitatori, confermando una traiettoria positiva che si è ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione tra settore pubblico e privato. Il ministro Collado ha voluto evidenziare l'importanza di questo lavoro di squadra, che non solo ha portato benefici economici immediati ma ha anche posto solide basi per un futuro ancora più promettente.

