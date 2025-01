Frumento tenero: prezzi alle stelle e offerta europea in calo

Basta aprire i listini per rendersene conto: il frumento tenero continua la sua corsa e non accenna a rallentare. A dirlo è Aretè, che segnala come, tra luglio e dicembre, le quotazioni del frumento tenero nazionale di qualità panificabile siano salite del +13% su base media mensile, superando di gran lunga l'incremento registrato sul mercato finanziario Euronext, fermo al +2%. E a gennaio la situazione non cambia: i prezzi rimangono tesi e tutte le piazze segnano ulteriori rialzi.

Frumento tenero, i dati Aretè: ecco cosa spinge in alto le quotazioni

La ragione di questi aumenti va cercata nell'insieme degli scambi e delle produzioni europee: l'Unione europea, pur essendo un blocco esportatore di frumento, non riesce a sostenere a sufficienza l'offerta per i Paesi importatori netti come Italia e Spagna, che hanno subito fin dall'inizio della campagna un calo produttivo del -11% rispetto al 2023. Il crollo più evidente è in Francia, primo Paese esportatore dell'Ue, con un -27%.

A pesare ulteriormente, da novembre in poi, è il rallentamento delle esportazioni dall'area del Mar Nero, dovuto a un avvio di campagna sprint che ha già assorbito gran parte delle scorte disponibili. I dati più recenti mostrano che a dicembre 2024 le esportazioni ucraine di frumento sono diminuite del 29% rispetto al mese precedente, arrivando a un -50% rispetto alla media triennale. Con una domanda interna solida, questo quadro contribuisce a mantenere i mercati sotto pressione, soprattutto in Paesi come il nostro.

Che cosa sapere su Aretè

A fotografare con chiarezza questo scenario è, come Aretè - The Agri-Food Intelligence Company - leader in Italia per i servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood. Da oltre vent'anni, questa realtà collabora con le più importanti aziende del settore, con le principali istituzioni nazionali e comunitarie, con governi esteri e con associazioni di categoria, sia in Italia che all'estero. Grazie a uno studio costante dei dati di produzione, dei flussi di scambio e delle dinamiche di domanda, Aretè riesce a fornire indicazioni preziose per le strategie commerciali e di investimento delle imprese, nonché per le politiche di approvvigionamento a livello nazionale e comunitario.

