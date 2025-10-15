Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 15 ottobre 2025  | aggiornato alle 15:02 | 115067 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Nuova guida per Aiav: Daniele Fiorini alla direzione generale

Daniele Fiorini è il nuovo direttore generale di Aiav, associazione di categoria del turismo e parte di CNA Turismo e Commercio: si vuole rafforzare la rappresentanza delle agenzie di viaggio e migliorare i servizi

 
15 ottobre 2025 | 11:12

Nuova guida per Aiav: Daniele Fiorini alla direzione generale

Daniele Fiorini è il nuovo direttore generale di Aiav, associazione di categoria del turismo e parte di CNA Turismo e Commercio: si vuole rafforzare la rappresentanza delle agenzie di viaggio e migliorare i servizi

15 ottobre 2025 | 11:12
 

LAssociazione Italiana Agenti di Viaggio (Aiav), parte di CNA Turismo e Commercio, ha nominato Daniele Fiorini nuovo direttore generale. Dalla sede di Roma, il manager coordinerà le attività operative e strategiche in sinergia con la sede di Torino, per consolidare la presenza dell’associazione nel panorama nazionale e garantire maggiore supporto alle agenzie di viaggio associate, oggi oltre 2.500.

Daniele Fiorini, neo presidente Aiav fiorini

Daniele Fiorini, neo presidente Aiav

Rafforzamento dei servizi per gli agenti di viaggio

Secondo Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, l’ingresso di Fiorini rappresenta un importante passo avanti per accrescere l’efficienza della struttura associativa e offrire un sostegno concreto agli operatori del turismo. In un contesto segnato da sfide normative, tensioni geopolitiche e instabilità di mercato, l’associazione punta a potenziare le proprie competenze e strumenti a servizio della categoria.

Il profilo di Daniele Fiorini

Laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Management del Turismo all’Università La Sapienza di Roma, Fiorini ha maturato una lunga esperienza nel settore. Dopo incarichi in Confcommercio, ha ricoperto il ruolo di segretario generale di Fiavet per dieci anni. Successivamente, alla guida di M-Facility S.p.A., ha ideato Sta, un sistema di pagamento basato su bonifici istantanei a costo zero, adottato da numerosi operatori del turismo, tra cui Trenitalia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
AIAV Daniele Fiorini agenzie di viaggio turismo CNA Confcommercio Fiavet direttore generale associazione di categoria servizi agli associati
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Di Marco
Electrolux
Pentole Agnelli
Nutras
Di Marco
Electrolux
Pentole Agnelli
Nutras
Fratelli Castellan
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025