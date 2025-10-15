Nuova guida per Aiav: Daniele Fiorini alla direzione generale

L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (Aiav), parte di CNA Turismo e Commercio, ha nominato Daniele Fiorini nuovo direttore generale. Dalla sede di Roma, il manager coordinerà le attività operative e strategiche in sinergia con la sede di Torino, per consolidare la presenza dell’associazione nel panorama nazionale e garantire maggiore supporto alle agenzie di viaggio associate, oggi oltre 2.500.

Daniele Fiorini, neo presidente Aiav

Rafforzamento dei servizi per gli agenti di viaggio

Secondo Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, l’ingresso di Fiorini rappresenta un importante passo avanti per accrescere l’efficienza della struttura associativa e offrire un sostegno concreto agli operatori del turismo. In un contesto segnato da sfide normative, tensioni geopolitiche e instabilità di mercato, l’associazione punta a potenziare le proprie competenze e strumenti a servizio della categoria.

Il profilo di Daniele Fiorini

Laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Management del Turismo all’Università La Sapienza di Roma, Fiorini ha maturato una lunga esperienza nel settore. Dopo incarichi in Confcommercio, ha ricoperto il ruolo di segretario generale di Fiavet per dieci anni. Successivamente, alla guida di M-Facility S.p.A., ha ideato Sta, un sistema di pagamento basato su bonifici istantanei a costo zero, adottato da numerosi operatori del turismo, tra cui Trenitalia.