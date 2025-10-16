Starbucks apre al WaltherPark di Bolzano il 50° store in Italia

Starbucks taglia un nuovo traguardo in Italia con l’apertura del suo 50° store, il primo in assoluto in Trentino Alto Adige. Il locale si trova a Bolzano, all’interno del nuovissimo WaltherPark progettato da David Chipperfield, e segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione fra Starbucks e Percassi, partner esclusivo del marchio americano nel nostro Paese dal 2018. Sette anni dopo il debutto italiano, l’azienda continua così a crescere, ampliando la sua presenza a dieci regioni e superando quota 760 collaboratori.

Come detto, l’apertura a Bolzano è un segnale di continuità in un percorso di radicamento che Starbucks ha intrapreso nel nostro mercato, partendo dal centro di Milano e arrivando ora alle Dolomiti. Il nuovo locale, collocato all’interno della High Street Gallery - la galleria commerciale del complesso WaltherPark - si inserisce in un contesto architettonico imponente: 127mila metri quadrati che uniscono spazi commerciali, residenziali, direzionali e ricettivi, configurandosi come il più grande sviluppo privato mai realizzato in Alto Adige. Con i suoi quasi 150 metri quadrati e una terrazza esterna che affaccia sulla città, il nuovo store si distingue per un design caldo e accogliente, fatto di materiali naturali e dettagli che richiamano l’eleganza montana di Bolzano e delle Dolomiti.

Sulle pareti, un’opera d’arte dedicata a una piantagione di caffè peruviana racconta visivamente l’origine del prodotto e il legame con la natura. L’atmosfera è quella tipica dei “Third Place” di Starbucks, luoghi pensati per fermarsi, lavorare o incontrarsi in un ambiente confortevole e informale, dove ogni tazza diventa occasione di relazione. Oltre all’aspetto estetico, l’apertura di Bolzano ha un impatto diretto anche sul territorio: sono quindici i nuovi partner assunti, provenienti in gran parte dalle zone circostanti. È un piccolo ma concreto esempio di come il brand, attraverso la partnership con Percassi, continui a intrecciare la propria crescita con quella delle comunità locali.

L'interno del nuovo store Starbucks a Bolzano

Negli ultimi anni, Starbucks, ricordiamo, ha anche lanciato iniziative di carattere sociale e culturale, come lo Starbucks Italia Book Club, e introdotto scelte più inclusive sul fronte dell’offerta. All’inizio di ottobre, infatti, è stata annunciata la price parity: la rimozione del sovrapprezzo per le alternative vegetali al latte vaccino, una decisione che risponde alla crescente attenzione dei clienti verso prodotti più sostenibili e rispettosi delle diverse esigenze alimentari. Il nuovo store arriva a un anno esatto dall’apertura del flagship di Roma San Silvestro, un altro passo simbolico nel processo di espansione nazionale.

A sintetizzare il senso di questo percorso è il general manager Vincenzo Catrambone: «Siamo entusiasti di aprire le nostre porte a Bolzano questa settimana e non vediamo l’ora di accogliere i clienti del Trentino Alto Adige, diventando parte della comunità locale. Questo nuovo store segna un traguardo entusiasmante nel nostro percorso di espansione in Italia e testimonia la qualità del caffè che i nostri clienti conoscono e amano, insieme all’esperienza accogliente che i nostri partner offrono ogni giorno, facendo sentire tutti a casa in quello che chiamiamo il Third Place». Insomma, sette anni dopo la prima apertura milanese, Starbucks sembra aver trovato la sua dimensione anche in Italia, un mercato complesso ma ormai sempre più ricettivo verso modelli di consumo e di socialità che mescolano globalità e identità locali.