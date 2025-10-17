Delegazioni globali scoprono le best practices del Mercato Alimentare di Milano

l 16 ottobre 2025, nell'ambito del Milan Urban Food Policy Pact Global Forum, circa 50 delegati provenienti da oltre 300 città aderenti al patto internazionale hanno visitato il Mercato Alimentare di Milano, gestito da Sogemi. L'incontro ha offerto l'opportunità di esplorare modelli avanzati di filiera agroalimentare, sicurezza alimentare, recupero delle eccedenze e logistica centralizzata, consolidando Milano come punto di riferimento globale per lo sviluppo di sistemi alimentari urbani sostenibili.

La visita dei delegati al Mercato Alimentare di Milano

Il Mercato Alimentare di Milano: un esempio di eccellenza

Il Mercato Alimentare di Milano, gestito da Sogemi, rappresenta una delle maggiori realtà europee nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Con oltre 650.000 metri quadrati di superficie e un volume di oltre un milione di tonnellate di prodotti movimentati annualmente, il mercato si distingue per l'efficienza logistica, la sicurezza alimentare e l'integrazione di tecnologie avanzate nella gestione della filiera agroalimentare. Questi aspetti sono stati oggetto di approfondimento durante la visita dei delegati, che hanno potuto osservare da vicino le operazioni quotidiane e le best practices implementate.

L'iniziativa globale del Milan Urban Food Policy Pact

Il Milan Urban Food Policy Pact, lanciato nel 2015, è un accordo internazionale che coinvolge oltre 300 città impegnate nello sviluppo di sistemi alimentari urbani sostenibili. Il Global Forum 2025, tenutosi a Milano, ha rappresentato un'importante occasione di scambio e collaborazione tra amministrazioni locali, istituzioni accademiche e organizzazioni internazionali. Durante l'evento, sono stati presentati progetti in ambito agroalimentare, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, alla riduzione degli sprechi e alla promozione di diete sostenibili.

Alla scoperta del Mercato Alimentare di Milano

Durante il Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact, i delegati internazionali hanno visitato il Mercato Alimentare Foody-SoGeMi, scoprendo alcune delle strutture più strategiche del sistema alimentare milanese. La Vicesindaco con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo, ha sottolineato come l’incontro sia stato un’importante occasione di scambio di idee, di osservazione delle buone pratiche e di valorizzazione del territorio, evidenziando l’organizzazione e le persone che rendono il Mercato un punto di eccellenza a livello nazionale.

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi

Il Presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, ha aggiunto che il riconoscimento come best practice rafforza l’impegno del Mercato nella condivisione di esperienze, nella qualità dei servizi offerti e nel consolidamento del progetto di rinnovamento portato avanti negli ultimi anni. L’incontro ha rappresentato quindi un momento di visibilità internazionale, confermando il ruolo del Mercato Alimentare come riferimento per la gestione efficiente e innovativa della filiera alimentare.

Milano come modello di sostenibilità alimentare

La visita al Mercato Alimentare di Milano ha sottolineato il ruolo della città come laboratorio per la gestione della filiera agroalimentare e della logistica centralizzata. Le esperienze condivise durante l'incontro hanno evidenziato l'importanza di una gestione integrata delle risorse alimentari, capace di affrontare le sfide globali della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale. Le delegazioni internazionali hanno apprezzato l'approccio sistemico adottato da Milano, che integra politiche locali con strategie globali per il miglioramento dei sistemi alimentari urbani.