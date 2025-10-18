Host, nasce la partnership tra Italia e Usa per la ristorazione professionale

Menu Apri login
18 ottobre 2025 | 14:43

Fiera Milano, proprietaria e organizzatrice di Host Milano, e la North American Association of Food Equipment Manufacturers (Nafem), proprietaria e organizzatrice di The Nafem Show, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica. L’obiettivo è creare nuove opportunità di sviluppo nelle rispettive fiere, rafforzando la crescita globale del settore della ristorazione professionale.

Accesso ai principali buyer internazionali

«Fiera Milano e Nafem, insieme, coinvolgono i buyer più importanti d’Europa e degli Stati Uniti», ha dichiarato Francesco Conci, Amministratore Delegato di Fiera Milano. «Lavorando in sinergia, creeremo nuove e straordinarie opportunità per gli espositori di presentare le loro soluzioni ai clienti. Siamo entusiasti di costruire questa partnership negli Stati Uniti con Nafem».

Valore aggiunto per espositori e operatori

«Da anni Nafem e Fiera Milano plasmano le tendenze del settore e promuovono l’eccellenza su entrambe le sponde dell’Atlantico. Lavorando insieme, il valore offerto ai nostri espositori sarà impareggiabile», ha aggiunto Steve Spittle, CFSP, presidente di Nafem e Chief Commercial Officer di Middleby Corporation.

Prime date della collaborazione strategica

Il primo evento frutto di questa partnership è previsto dal 11 al 13 febbraio 2027 durante The Nafem Show, presso l’Orange County Convention Center di Orlando, Florida (Usa). A seguire, dal 22 al 26 ottobre 2027, la collaborazione continuerà in occasione di Host Milano presso Fiera Milano, Milano.

Informazioni su Host Milano e The Nafem Show

Host Milano è la fiera internazionale dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione professionale, con focus su attrezzature, forniture, seminari formativi, dimostrazioni pratiche e networking. The Nafem Show è la principale manifestazione americana dedicata alle attrezzature e forniture per la ristorazione professionale, offrendo esposizioni, workshop e incontri con i principali operatori del settore.

Host Milano NAFEM Show Fiera Milano ristorazione professionale fiere internazionali eventi Horeca espositori ristorazione partnership strategica attrezzature professionali networking settore food
 
