Collaborazione Fipe-Apci per formazione e valorizzazione della ristorazione

In occasione di Host Milano, Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione tra imprese e professionisti del settore. Il protocollo nasce con l’obiettivo di creare sinergie strategiche tra il mondo imprenditoriale e quello professionale, valorizzando la cultura gastronomica italiana e sostenendo la promozione del made in Italy a livello nazionale e internazionale.

I presidenti di Fipe, Lino Stoppani, e Apci, Roberto Carcangiu

Formazione e qualificazione delle competenze nella ristorazione

L’accordo prevede lo sviluppo di iniziative congiunte, tavoli di confronto e progetti comuni orientati a potenziare la formazione professionale e la qualificazione delle competenze. Questo approccio mira a garantire che le nuove generazioni di chef e operatori della ristorazione possano sviluppare capacità adeguate a un settore sempre più competitivo e globale. «Con questo accordo diamo un segnale importante di coesione nel mondo della ristorazione», ha dichiarato Lino Stoppani, presidente di Fipe. L’intesa mira a unire imprese e professionisti per sostenere la qualità del made in Italy, rafforzare l’immagine della cucina italiana e offrire opportunità concrete alle nuove generazioni nel settore della ristorazione.

Valorizzazione del made in Italy e sostenibilità del settore

Il protocollo promuove la tutela e la diffusione dell’identità gastronomica nazionale, puntando a un modello di ristorazione sostenibile che unisca imprese e professionisti. «Questo accordo rappresenta un’opportunità concreta per dare un senso nuovo e condiviso al nostro settore», ha dichiarato Roberto Carcangiu, Presidente di APCI. L’intesa mira a valorizzare le competenze dei cuochi e la forza delle imprese, creando coesione e prospettive concrete per le nuove generazioni, rafforzando il ruolo economico e culturale della ristorazione italiana.

Lo spazio Fipe a Host Milano 2025

Un percorso di sviluppo sostenibile per il comparto ristorazione

La collaborazione tra Fipe e Apci rappresenta un passo fondamentale verso l’integrazione tra mondo imprenditoriale e professionale. La formazione, la qualificazione delle competenze e la promozione del made in Italy diventano leve strategiche per il rafforzamento economico e culturale del settore. L’accordo offre prospettive concrete per creare sinergie durature, valorizzando le imprese e i professionisti della ristorazione italiana.