Ferrero acquisisce il controllo di Cpk Sas: via libera della Commissione Ue

La Commissione Ue ha approvato, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo della francese Cpk Sas da parte del gruppo Ferrero del Lussemburgo. L’operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di dolciumi al cioccolato, dolciumi a base di zucchero e creme spalmabili dolci, oltre ad altri prodotti affini del settore alimentare.

Ferrero acquisisce Cpk Sas

Secondo quanto riportato dalla Commissione, «l’operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sui mercati in cui le società sono attive». L’indagine di mercato ha evidenziato che le due imprese «non sono percepite come concorrenti diretti e sono soggette alla concorrenza di diversi operatori credibili, compresi i prodotti a marchio privato, in tutti i mercati rilevanti».

Inoltre, la Commissione ha considerato gli eventuali legami conglomerati derivanti dall’operazione, concludendo che «l’operazione, così come notificata, non ridurrebbe in modo significativo la concorrenza né aumenterebbe il potere contrattuale di Ferrero nei confronti dei dettaglianti». L’acquisizione conferma la volontà di Ferrero di rafforzare la propria posizione in Europa nella produzione di dolciumi e creme spalmabili, senza generare effetti distorsivi sui prezzi o sulla concorrenza tra gli operatori del settore. L’approvazione da parte della Commissione Ue è quindi un via libera regolatorio importante, ma senza impatti significativi sulle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.