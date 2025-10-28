Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 17:11 | 115337 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Alpemare Beach: lusso e perdite sul mare di Forte dei Marmi

Alpemare Beach, il lido di Andrea Bocelli e Veronica Berti a Forte dei Marmi, cresce nei ricavi ma chiude il 2025 con quasi 2 milioni di perdita, confermandosi un beach club di lusso ma dai conti in rosso

 
28 ottobre 2025 | 15:33

Alpemare Beach: lusso e perdite sul mare di Forte dei Marmi

Alpemare Beach, il lido di Andrea Bocelli e Veronica Berti a Forte dei Marmi, cresce nei ricavi ma chiude il 2025 con quasi 2 milioni di perdita, confermandosi un beach club di lusso ma dai conti in rosso

28 ottobre 2025 | 15:33
 

LAlpemare Beach di Forte dei Marmi, stabilimento balneare di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, è considerato uno dei beach club più esclusivi d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, nel 2025, ha ottenuto il riconoscimento come “migliore beach club d’Italia”. Le cifre, tuttavia, ne sottolineano il carattere elitario: una tenda giornaliera può arrivare a costare fino a 600 euro, mentre una postazione stagionale raggiunge i 16 mila euro.

Alpemare Beach: lusso e perdite sul mare di Forte dei Marmi

Una vista dello stabilimento Alpemare di Forte dei Marmi

Bilancio in crescita ma con perdite consistenti

La società che gestisce l’Alpemare Beach, controllata al 95% da Anchise Group di Andrea Bocelli e al 5% da Veronica Berti, ha registrato un aumento dei ricavi nel 2025, passando da 3,687 a 5,095 milioni di euro, anche grazie all’integrazione del vicino Bagno Italia. Tuttavia, il bilancio annuale si è chiuso con una perdita di 1,945 milioni di euro, ben superiore ai 127 mila euro dell’anno precedente.

Alpemare Beach: lusso e perdite sul mare di Forte dei Marmi

Andrea Bocelli

Parallelamente, le disponibilità liquide della coppia si sono ridotte in modo significativo, scendendo da 900 mila a 395 mila euro, segno di una gestione complessa e di costi elevati legati all’ampliamento e alla manutenzione delle strutture.

Finanziamenti e prospettive future

Nell’ultimo anno sono stati erogati ulteriori 4,857 milioni di euro dalla coppia nella società per garantire la continuità del progetto e mantenere gli standard qualitativi del lido, fondi che portano a 11,266 milioni il totale dei finanziamenti personali impiegati per sostenere l’attività.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Alpemare Beach Forte dei Marmi Andrea Bocelli Veronica Berti beach club lusso ricavi perdite turismo di lusso Anchise Group
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Senna
Brita
Delyce
Fratelli Castellan
Senna
Brita
Delyce
Fratelli Castellan
Bord Bia
Carni dal Mondo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025