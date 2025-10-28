Alpemare Beach: lusso e perdite sul mare di Forte dei Marmi

L’Alpemare Beach di Forte dei Marmi, stabilimento balneare di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, è considerato uno dei beach club più esclusivi d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, nel 2025, ha ottenuto il riconoscimento come “migliore beach club d’Italia”. Le cifre, tuttavia, ne sottolineano il carattere elitario: una tenda giornaliera può arrivare a costare fino a 600 euro, mentre una postazione stagionale raggiunge i 16 mila euro.

Una vista dello stabilimento Alpemare di Forte dei Marmi

Bilancio in crescita ma con perdite consistenti

La società che gestisce l’Alpemare Beach, controllata al 95% da Anchise Group di Andrea Bocelli e al 5% da Veronica Berti, ha registrato un aumento dei ricavi nel 2025, passando da 3,687 a 5,095 milioni di euro, anche grazie all’integrazione del vicino Bagno Italia. Tuttavia, il bilancio annuale si è chiuso con una perdita di 1,945 milioni di euro, ben superiore ai 127 mila euro dell’anno precedente.

Andrea Bocelli

Parallelamente, le disponibilità liquide della coppia si sono ridotte in modo significativo, scendendo da 900 mila a 395 mila euro, segno di una gestione complessa e di costi elevati legati all’ampliamento e alla manutenzione delle strutture.

Finanziamenti e prospettive future

Nell’ultimo anno sono stati erogati ulteriori 4,857 milioni di euro dalla coppia nella società per garantire la continuità del progetto e mantenere gli standard qualitativi del lido, fondi che portano a 11,266 milioni il totale dei finanziamenti personali impiegati per sostenere l’attività.