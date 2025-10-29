Ristorazione e digitale: il futuro passa da Reggio Emilia

Menu Apri login
A Reggio Emilia un workshop Fipe-Confcommercio dedicato alla ristorazione del futuro, tra digitalizzazione, pagamenti smart e strumenti gestionali per migliorare efficienza e qualità del servizio

Lunedì 3 novembre alle 15.15 la sede provinciale di Confcommercio Reggio Emilia, in viale Timavo 43, ospiterà il workshop «La ristorazione del futuro. Tecnologie, pagamenti digitali e nuove normative: gli ingredienti per i ristoratori di domani», organizzato da Confcommercio Reggio Emilia e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), con il partner tecnico Zucchetti Hospitality.

Luciano Sbraga, vicedirettore generale nazionale e direttore dell’Ufficio studi Fipe

L’incontro sarà un momento di confronto per imprenditori e imprenditrici interessati a scoprire le opportunità offerte dalla trasformazione digitale nel settore.

Digitalizzazione e gestione efficiente

Il workshop approfondirà temi chiave come pagamenti digitali, gestione economica, recensioni online, mance e buoni pasto.

Ad aprire i lavori saranno Monica Soncini, presidente provinciale di Confcommercio Reggio Emilia, ed Elisa Azzolini, presidente provinciale di Fipe, secondo cui «l’innovazione tecnologica è ormai parte integrante della gestione quotidiana di bar e ristoranti: in Fipe crediamo che la tecnologia debba essere vista non come ostacolo, ma come alleato per migliorare l’efficienza, la redditività e la qualità del servizio».

I numeri della ristorazione digitale

Durante l’evento Luciano Sbraga, vicedirettore generale nazionale e direttore dell’Ufficio studi Fipe, illustrerà i dati del Rapporto Ristorazione 2025, secondo cui l’87% dei bar e ristoranti italiani utilizza almeno uno strumento digitale. «La digitalizzazione non è più un’opzione ma una condizione necessaria: per il 64,8% delle imprese serve a migliorare i servizi alla clientela, mentre per il 60,1% è essenziale per ottimizzare la gestione operativa».

Soluzioni digitali per ristoranti e bar

La presentazione di Zucchetti Hospitality sarà dedicata alle soluzioni gestionali e ai sistemi smart (casse, POS unici, software integrati) per ristoranti, bar, mense e catering. Questi strumenti migliorano il controllo di gestione, la comunicazione con la clientela e i pagamenti digitali.

«Con questo ciclo di workshop - spiega Elisa Azzolini - vogliamo accompagnare i pubblici esercizi verso una digitalizzazione sempre più funzionale al successo dell’attività». La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le imprese interessate. Informazioni e iscrizioni: turismo@ascomre.com o chiamare lo 0522 708714.

© Riproduzione riservata

 
ristorazione digitale pagamenti digitali Confcommercio Reggio Emilia Fipe Zucchetti Hospitality gestione ristoranti efficienza operativa digitalizzazione bar e ristoranti workshop ristorazione Monica Soncini Elisa Azzolini Luciano Sbraga
 
