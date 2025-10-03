Mercato delle lenticchie, primi segnali di inversione dopo mesi di calo

Le quotazioni delle lenticchie in Saskatchewan, in Canada, tornano a salire. Dopo un avvio di campagna 2025/26 in caduta libera - con prezzi crollati del 35% per le verdi large e del 9% per le rosse rispetto ad agosto 2024 - nelle ultime due settimane il mercato ha registrato una brusca inversione di rotta. I rialzi parlano chiaro: +17% per le verdi large, +10% per le medie, +17% per le piccole e +4% per le rosse.

Le ultime sul mercato delle lenticchie

Areté sottolinea come questo recupero sia legato soprattutto al ritorno della domanda, riattivata da livelli di prezzo giudicati competitivi. La premialità delle varietà verdi, drasticamente ridimensionata negli ultimi mesi, sembra quindi ritrovare respiro. Allo stesso tempo, però, lo scenario internazionale resta quello di un’offerta abbondante: un contesto che limita la spinta rialzista e riduce la possibilità di vedere corse più accentuate nei prossimi mesi. In sostanza, il mercato ha rialzato la testa, ma resta in equilibrio precario tra la nuova vitalità della domanda e una disponibilità globale che continua a pesare sui listini.

