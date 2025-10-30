Halloween, lo “zuccaturismo” cresce: vale più di 30 milioni di euro

Con Halloween alle porte cresce in tutta Italia lo “zuccaturismo”, la tendenza che combina natura, creatività e gusto. Secondo un’analisi della Coldiretti, l’economia legata a produzione, trasformazione e attività agrituristiche ha superato i 30 milioni di euro. Spopolano le esperienze nei “pumpkin patch”, campi di zucche dove è possibile scegliere, intagliare o dipingere la propria zucca da portare a casa. Una moda importata dagli Stati Uniti, apprezzata in Italia e favorita da un raccolto positivo di 40mila tonnellate su 2mila ettari coltivati.

Halloween nei campi di zucche: vivere lo zuccaturismo in Italia

Le attività dedicate allo zuccaturismo sono distribuite dal Nord al Sud del Paese. In Lombardia l’azienda agricola Il Ceraseto di Lodi apre i suoi campi tra zucche commestibili e ornamentali per la raccolta libera, mentre a Bergamo La Valle del Grino accompagna i visitatori a scoprire e decorare la propria zucca. L’agriturismo Cà Bianca di Castelverde (Cremona) propone un weekend con laboratori, caccia al tesoro e cena a lume di candela. In Friuli, l’azienda agricola Degano di Udine organizza laboratori di pittura delle zucche, mentre a Camaiore (Lucca) l’azienda Zucche di Halloween offre lezioni di intaglio e vendita diretta. In Umbria, la società agricola Le Radici di Umbertide presenta Zuccami, con giochi a tema e menù autunnali.

Anche i mercati di Campagna Amica diventano teatri di creatività. A Perugia si intagliano le zucche sotto la guida di un artista locale, mentre al Villaggio Coldiretti di Pescara sono previsti laboratori. In Calabria, a Saracena (Cosenza), la Vallata delle Zucche ospita 8mila zucche e 25 varietà diverse in un’oasi di biodiversità nel Parco del Pollino. In Puglia, la Masseria Cappella di Martina Franca propone percorsi tra campi e menù autunnali, mentre a Castel Volturno, il Flava Beach si trasforma in un pumpkin patch vista mare con l’evento Un mare di zucche, dove i visitatori possono decorare la propria zucca e portare a casa una scultura-trofeo.