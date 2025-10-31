Menu Apri login
venerdì 31 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:28 | 115439 articoli pubblicati

Dalla pasticceria alla ricerca: torna il panettone firmato Loison e Jre per Airc

31 ottobre 2025 | 16:59

31 ottobre 2025 | 16:59
 

Il Natale di Fondazione Airc si rinnova con un’edizione speciale del panettone solidale, realizzato dai maestri Loison Pasticceri dal 1938 su ricetta esclusiva degli chef Jre - Jeunes Restaurateurs Italia. Il progetto, nato nel 2024 e andato esaurito in poche settimane, torna nel 2025 con novità importanti: il formato passa da 500 a 750 grammi, e la ricetta si arricchisce con olio extravergine di oliva, ingrediente simbolo della dieta mediterranea. Il panettone è il cuore della campagna natalizia Airc, dedicata a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori infantili. In Italia ogni anno oltre 1.400 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di cancro. Grazie ai progressi della ricerca, oggi l’82% dei piccoli pazienti sopravvive a cinque anni dalla diagnosi, ma l’obiettivo è curare tutti.

Il panettone realizzato da Loison e Jre per Airc
 

Il panettone Airc è un dolce della tradizione reinterpretato in chiave contemporanea. Alla base, ingredienti di qualità: uva sultanina, canditi, miele millefiori di Sicilia, sale marino di Cervia, vaniglia Bourbon del Madagascar, con l’aggiunta di mandarino tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food), cardamomo e pepe Jamaica. La farina Molini Fagioli e l’olio extravergine Coppini Arte Olearia, entrambi partner di Jre-Italia, completano la ricetta e sono stati donati per sostenere la ricerca Airc. «Il nostro panettone nasce da una collaborazione ventennale con gli chef Jre-Italia», spiega Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer di Fondazione Airc. «Quest’anno abbiamo introdotto l’olio extravergine per unire gusto, salute e solidarietà. L’obiettivo è raccogliere fondi per progetti dedicati ai tumori infantili, ambito nel quale abbiamo investito 8 milioni di euro in un anno, sostenendo 63 progetti e 10 borse di studio».

Il presidente Jre-Italia, Alberto Basso, sottolinea: «La risposta dello scorso anno è stata superiore alle aspettative. Abbiamo voluto aggiungere l’olio per valorizzare un altro ingrediente cardine della nostra cucina. L’auspicio è che il panettone 2025 vada esaurito in tempi brevi, portando nuove risorse alla ricerca». Dal laboratorio Loison, Dario Loison racconta: «Abbiamo scelto materie prime italiane e processi di lunga lievitazione. L’uva categoria 11, particolarmente succosa, e il mandarino tardivo di Ciaculli sono elementi distintivi. Tutti gli ingredienti sono stati selezionati con cura per offrire un prodotto di gusto e di valore». Il panettone Airc-Jre è disponibile sullo shop online Airc con un contributo di 30 euro. Chi desidera sostenere la ricerca può farlo su Airc.it/natale con una donazione libera, oppure tramite bonifico, bollettino postale o chiamando il numero solidale 45521.

AIRC Loison JRE Italia panettone solidale Natale 2025 tumori infantili olio extravergine pasticceria italiana beneficenza ricerca scientifica Slow Food Coppini Molini Fagioli fondazione chef italiani dolci natalizi
 
