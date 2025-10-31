Sogemi, Lorenzo Barbagli nuovo direttore infrastrutture

Sogemi, società che gestisce i Mercati all’ingrosso agroalimentari di Milano e i mercati comunali cittadini (Foody), ha annunciato la nomina di Lorenzo Barbagli a Direttore Infrastrutture. Il nuovo incarico si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo e gestionale della società, volto a rendere i mercati milanesi sempre più moderni, sostenibili e competitivi.

Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture di Sogemi

Lorenzo Barbagli porta in Sogemi una lunga esperienza maturata in realtà di primo piano del settore immobiliare, tra cui Pirelli RE, BNP Paribas Real Estate e Prelios. Il suo ingresso mira a consolidare le competenze strategiche necessarie per affrontare i progetti di trasformazione infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Sogemi. «Con l’ingresso di Lorenzo Barbagli - ha dichiarato Cesare Ferrero, presidente di Sogemi - proseguiamo il processo di consolidamento delle competenze strategiche a supporto della trasformazione infrastrutturale di Foody». Un obiettivo che si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione e rilancio dei Mercati all’Ingrosso di Milano, destinati a diventare un punto di riferimento per il commercio agroalimentare del Nord Italia.

«Sono grato a Sogemi per avermi dato la possibilità di mettere la mia esperienza a disposizione di questo importante progetto immobiliare - ha dichiarato Lorenzo Barbagli - che è principalmente rivolto alla comunità milanese e lombarda». Il nuovo direttore infrastrutture guiderà i lavori per Foody 2025, il piano di sviluppo che punta a creare spazi più efficienti, sostenibili e connessi alle esigenze della filiera agroalimentare contemporanea.