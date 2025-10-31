Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 31 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:28 | 115439 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Sogemi, Lorenzo Barbagli nuovo direttore infrastrutture

Sogemi rafforza la propria struttura: Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture. Il manager guiderà i progetti di sviluppo e valorizzazione immobiliare dei Mercati Agroalimentari di Milano e dei Foody cittadini

 
31 ottobre 2025 | 18:04

Sogemi, Lorenzo Barbagli nuovo direttore infrastrutture

Sogemi rafforza la propria struttura: Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture. Il manager guiderà i progetti di sviluppo e valorizzazione immobiliare dei Mercati Agroalimentari di Milano e dei Foody cittadini

31 ottobre 2025 | 18:04
 

Sogemi, società che gestisce i Mercati all’ingrosso agroalimentari di Milano e i mercati comunali cittadini (Foody), ha annunciato la nomina di Lorenzo Barbagli a Direttore Infrastrutture. Il nuovo incarico si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo e gestionale della società, volto a rendere i mercati milanesi sempre più moderni, sostenibili e competitivi.

Sogemi, Lorenzo Barbagli nuovo direttore infrastrutture: focus su sviluppo e sostenibilità

Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture di Sogemi

Lorenzo Barbagli porta in Sogemi una lunga esperienza maturata in realtà di primo piano del settore immobiliare, tra cui Pirelli RE, BNP Paribas Real Estate e Prelios. Il suo ingresso mira a consolidare le competenze strategiche necessarie per affrontare i progetti di trasformazione infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Sogemi. «Con l’ingresso di Lorenzo Barbagli - ha dichiarato Cesare Ferrero, presidente di Sogemi - proseguiamo il processo di consolidamento delle competenze strategiche a supporto della trasformazione infrastrutturale di Foody». Un obiettivo che si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione e rilancio dei Mercati all’Ingrosso di Milano, destinati a diventare un punto di riferimento per il commercio agroalimentare del Nord Italia.

«Sono grato a Sogemi per avermi dato la possibilità di mettere la mia esperienza a disposizione di questo importante progetto immobiliare - ha dichiarato Lorenzo Barbagli - che è principalmente rivolto alla comunità milanese e lombarda». Il nuovo direttore infrastrutture guiderà i lavori per Foody 2025, il piano di sviluppo che punta a creare spazi più efficienti, sostenibili e connessi alle esigenze della filiera agroalimentare contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sogemi Lorenzo Barbagli Foody Milano Mercati agroalimentari mercato ittico Milano infrastrutture Cesare Ferrero sviluppo immobiliare sostenibilità
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Di Marco
Carni dal Mondo
Pentole Agnelli
Pavoni
Di Marco
Carni dal Mondo
Pentole Agnelli
Pavoni
CostaGroup
Fratelli Castellan

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025