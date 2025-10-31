Menu Apri login
Zucchero ai minimi dal 2021, la soia vola dopo l’accordo Usa-Cina

Andamento opposto per zucchero e soia sui mercati internazionali: il primo in forte calo per l’aumento dell’offerta globale, la seconda in rialzo grazie al riavvicinamento commerciale tra Cina e Stati Uniti

 
31 ottobre 2025 | 16:39

Le materie prime agricole tornano protagoniste sui mercati internazionali. Ottobre ha segnato un andamento contrastato per zucchero e soia, due prodotti chiave del comparto agroalimentare globale. Mentre lo zucchero ha registrato un marcato ribasso dei prezzi, spinto dall’aumento dell’offerta mondiale, la soia ha visto un deciso rialzo in seguito al riavvicinamento diplomatico e commerciale tra Cina e Stati Uniti.Secondo le analisi di Areté, il contesto agricolo globale resta fortemente influenzato da dinamiche geopolitiche, condizioni climatiche e strategie di produzione nei principali Paesi esportatori.

Zucchero e soia, mercati agricoli in movimento ZUCCHERO

Zucchero e soia, mercati agricoli in movimento

Zucchero, prezzi ai minimi dal 2021

I prezzi internazionali dello zucchero grezzo quotati su The ICE hanno proseguito la tendenza al ribasso, toccando livelli inferiori del 30% rispetto a ottobre 2024 e sotto i 15 centesimi di dollaro per libbra, valore più basso dal 2021.
Anche lo zucchero bianco è calato, con un -6,3% su base mensile e -22% annuo. Il ribasso, spiega Areté, è legato alle migliori prospettive produttive in aree chiave come Brasile, India e Tailandia, dove si prevede un aumento dell’offerta globale. In Unione Europea, dopo i picchi estivi superiori ai 700 €/t, i prezzi sono tornati sotto i 560 €/t, grazie al miglioramento delle rese per ettaro, riviste al rialzo ai massimi dal 2021.

Soia in rialzo dopo l’intesa tra Cina e Stati Uniti

Sul fronte opposto, la soia ha segnato un importante recupero. Dopo l’incontro tra il presidente USA Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, la Cina ha annunciato l’intenzione di incrementare il commercio agricolo con gli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che Pechino acquisterà «volumi enormi» di soia, spingendo i prezzi alla Borsa di Chicago ai massimi degli ultimi 15 mesi.Pochi giorni prima del vertice, la società statale cinese COFCO aveva già acquistato tre carichi di soia statunitense, segnando la ripresa delle forniture. Secondo il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent, l’accordo prevede 12 milioni di tonnellate (MMT) di acquisti nel 2025 e 25 MMT nei tre anni successivi. Un quantitativo rilevante per il mercato statunitense, che ha reagito con forti rialzi dopo l’annuncio, confermando il peso strategico del dialogo tra Washington e Pechino per l’equilibrio dei mercati agricoli globali.

zucchero soia mercato agricolo Areté prezzi internazionali ICE Brasile India Tailandia Cina Stati Uniti commercio agricolo Xi Jinping Donald Trump produzione agricola commodity
 
