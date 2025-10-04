Brescia, cena al ristorante senza pagare: in sette tentano la fuga, tre fermati

Hanno mangiato, bevuto e poi sono scappati senza pagare. È successo nei giorni scorsi in un ristorante di via San Faustino, in pieno centro a Brescia, dove sette persone si sono alzate dal tavolo dopo aver cenato e hanno infilato la porta senza passare dalla cassa.

Sette a tavola, sette in fuga: la polizia ne blocca tre

Il titolare e i dipendenti se ne sono accorti subito, hanno chiamato il 112 e hanno provato a inseguirli per le vie del centro. Uno dei clienti è stato raggiunto quasi subito e bloccato. Trattenuto fino all’arrivo degli agenti del Commissariato Carmine, è stato identificato: un 45enne bresciano con numerosi precedenti. Durante la perquisizione non hanno trovato soldi per pagare il conto, ma un martelletto frangi vetro che è stato sequestrato.

Intanto la polizia ha avviato le indagini. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la scena e sono riusciti a rintracciare altri due complici. In via Tartaglia hanno fermato un 42enne di Montichiari, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio dalla città, mentre in via Duca d’Aosta hanno individuato una 25enne ospite di una casa di accoglienza cittadina.

I tre sono stati portati in Questura e denunciati per insolvenza fraudolenta. Per uno è scattata anche la denuncia per violazione del foglio di via e per un altro quella per possesso di strumenti atti a offendere. Inoltre, il questore Paolo Sartori ha disposto l’avviso orale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione personale prevista dal Codice Antimafia. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare gli altri quattro commensali che, almeno per il momento, hanno fatto perdere le loro tracce.

