Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:17 | 114946 articoli pubblicati

Gruppo Gattinoni: previsioni di fatturato 2025 vicino agli 800 milioni

Il Gruppo Gattinoni chiuderà il 2025 vicino agli 800 milioni di euro, con Gattinoni Travel a +7% e Gattinoni Events a +5%. Investimenti, tecnologia e rete agenziale per la crescita nel mercato leisure e corporate

 
09 ottobre 2025 | 17:22

In occasione del Ttg Travel Experience 2025 a Rimini, il Gruppo Gattinoni ha presentato un bilancio dell’anno e illustrato trend e novità della propria offerta leisure. Il 2025 si conferma un anno positivo, con crescita in linea con il mercato turistico italiano. Dopo un 2024 chiuso a 747 milioni di euro, il Gruppo stima una chiusura vicina agli 800 milioni di euro a fine anno.

Franco Gattinoni Gruppo Gattinoni: previsioni di fatturato 2025 vicino agli 800 milioni

Franco Gattinoni

Gli indicatori di ottobre 2025 mostrano un andamento positivo in tutte le Business Unit: Gattinoni Travel prevede un incremento del 7%, Gattinoni Events registra un +5% e il Business Travel si attesta a +4%. Questi risultati confermano la solidità del Gruppo e la coerenza con gli obiettivi strategici fissati.

Investimenti strategici e sviluppo tecnologico

Il presidente e fondatore Franco Gattinoni sottolinea come gli investimenti realizzati nel corso dell’anno abbiano sostenuto la crescita e rafforzato le business unit del Gruppo. Tra le principali azioni, l’acquisizione di nuove agenzie di viaggio e di una società di eventi, il potenziamento delle programmazioni e lo sviluppo di tecnologie avanzate dedicate alle agenzie partner. Secondo Gattinoni, il numero crescente di agenzie che scelgono di collaborare con il Gruppo evidenzia la solidità del modello di business e la credibilità del Gruppo nel mercato nazionale, garantendo supporto continuo ai clienti leisure e corporate.

Performance stagionali e prospettive future

L’estate 2025 ha confermato l’andamento positivo: dopo un avvio più lento rispetto ai volumi record dei ponti primaverili, la stagione si è allungata fino a settembre, consentendo di compensare eventuali rallentamenti iniziali. Guardando alle prossime festività, il Gruppo stima di chiudere l’anno vicino agli 800 milioni di euro, confermando un percorso di crescita costante e sostenibile.

Consolidamento della rete e leadership di mercato

La strategia di rafforzamento della rete agenziale e di potenziamento della diversificazione dei prodotti continua a rappresentare la chiave del successo di Gattinoni nel settore turistico. Il Gruppo consolida la propria posizione come protagonista nel mercato leisure, eventi e business travel, mantenendo attenzione costante alla qualità dei servizi e alle esigenze dei clienti finali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
