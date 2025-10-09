Ttg Rimini, focus sul turismo nautico come asset strategico per l’Italia

Il turismo nautico è stato protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con il convegno organizzato da Assonautica Italiana dal titolo “La nuova era del turismo nautico. La vacanza in barca si trasforma in segmento turistico e in opportunità di business per il settore”. L’incontro ha sottolineato il ruolo strategico di questo comparto per l’economia italiana e per la valorizzazione delle aree costiere e interne.

La ministra del turismo Daniela Santanchè

L’impegno di Assonautica Italiana e i dati OsserMare

Il presidente Giovanni Acampora ha evidenziato come il turismo nautico rappresenti un’eccellenza del Paese e un asset strategico per la crescita. Il vicepresidente vicario Francesco Di Filippo ha presentato i dati dell’OsserMare, realizzati in collaborazione con Isnart, che tracciano il profilo del diportista e confermano il peso del mercato interno, pari al 95%. È stato inoltre ricordato il progetto “L’Italia vista dal Mare - Scopri dove ti porto”, primo piano nazionale di promozione del turismo nautico condiviso con Regioni e Ministero.

Porti turistici e infrastrutture: le priorità

Tra i momenti centrali del convegno, l’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha posto l’attenzione sulla necessità di ampliare e qualificare i porti turistici italiani. Secondo il Ministro, molte imbarcazioni straniere non approdano nel Paese per mancanza di strutture adeguate. La collaborazione tra pubblico e privato e il rafforzamento dei servizi di refitting sono considerati fondamentali per trattenere le barche e incrementare il flusso turistico internazionale.

La voce delle associazioni di settore

Il presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra, ha sottolineato come i marina siano l’interfaccia naturale tra mare e terra, permettendo di valorizzare le unicità dei territori attraverso esperienze di viaggio autentiche. Serra ha rimarcato l’importanza di servizi di qualità, sicurezza e sostenibilità, caratteristiche decisive per mantenere la portualità turistica italiana ai vertici in Europa.

Il presidente di Assonat-Confcommercio Luciano Serra

Dibattito e prospettive per il futuro

Moderato dal giornalista Floriano Omoboni, l’evento ha ospitato anche gli interventi di Daniele D’Amario, coordinatore della Commissione Politiche Turistiche delle Regioni italiane, e di Andrea Babbi, presidente di AS.TU.NA. Nel dibattito finale sono intervenuti rappresentanti delle Regioni e di Assonautica Italiana, come Franco Cuccureddu, Marino Masiero, Paolo Dal Buono e Fabio Legni, che hanno discusso di standardizzazione dei servizi nautici e digitalizzazione dei porti.

Turismo nautico come leva strategica per il Paese

Dal TTG Travel Experience emerge con chiarezza la centralità del turismo nautico come leva di sviluppo economico, sociale e territoriale. La qualificazione dei porti turistici, l’attenzione alla sostenibilità e un piano di promozione condiviso sono i pilastri per rendere questo settore sempre più competitivo e attrattivo a livello internazionale.