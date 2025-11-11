Addio ad Alberto Bertone: ha trasformato Acqua Sant’Anna in un’eccellenza italiana

Acqua Sant’Anna, la famiglia Bertone e tutti i dipendenti e collaboratori hanno annunciato «con immenso dolore» la scomparsa di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato della società, avvenuta nella giornata di oggi. Fondatore dell’azienda nel 1996, Bertone aveva 59 anni. In una nota, l’azienda lo ricorda come «imprenditore visionario e coraggioso, capace di coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone». Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare azienda leader in Italia nelle acque minerali. Fondata in Valle Stura nel 1996, la società di imbottigliamento si è affermata per capacità produttiva e innovazione tecnologica, mantenendo al centro la qualità e la sostenibilità.

Alberto Bertone di Acqua Sant'Anna è scomparso a 59 anni

Nel comunicato ufficiale si legge che «il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa». L’azienda sottolinea anche l’impegno personale del fondatore: «Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale».

Alberto Bertone era nato a Moncalieri (To) il 16 agosto 1966, da una famiglia di industriali edili originari del Cuneese. Dopo la laurea in Scienze politiche, fondò Acqua Sant’Anna nel 1996, avviando l’attività di imbottigliamento in Valle Stura. Nel tempo, la società è diventata la prima realtà del settore in Italia, con una produzione di 20 milioni di bottiglie al giorno e oltre 130 dipendenti nello stabilimento di Sant’Anna di Vinadio (Cn). Padre di due figli, Bertone aveva affrontato nel 2016 la scomparsa della compagna Roberta Ruffino, venuta a mancare prematuramente all’età di 40 anni. Negli ultimi mesi, il fondatore era atteso per l’udienza di un processo penale per diffamazione avviato da un concorrente, ma la seduta, prevista a fine ottobre, era stata rinviata per motivi di salute.

In Piemonte e nel mondo industriale nazionale, Alberto Bertone è ricordato come un imprenditore che ha saputo radicare l’impresa nel territorio, valorizzandone risorse, occupazione e competenze. Il suo modello di gestione, fondato su innovazione e responsabilità sociale, resta un punto di riferimento per chi opera nel settore delle acque minerali e, più in generale, per il tessuto economico italiano.