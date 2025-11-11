Continuità alla guida del Comitato impresa donna: nuovo mandato per Valentina Picca Bianchi

Valentina Picca Bianchi resta alla guida del Comitato impresa donna del ministero delle Imprese e del made in Italy. La conferma, arrivata nei giorni scorsi, segna l’inizio di un secondo mandato triennale per una figura che negli ultimi anni ha saputo dare voce e concretezza al tema dell’imprenditorialità femminile in Italia.

Valentina Picca Bianchi

Imprenditrice nel mondo della ristorazione, presidente del Gruppo donne imprenditrici di Fipe-Confcommercio e vicepresidente vicario di Anbc, Picca Bianchi continuerà a guidare il Comitato - nato nel 2022 con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle donne al lavoro e alle imprese - in una fase cruciale. Il nuovo ciclo parte infatti con una struttura più articolata, che prevede un organo di indirizzo strategico e un organo direttivo composto da professioniste provenienti da settori diversi e da ogni parte del Paese. Una rete che punta a rendere più solido il coordinamento tra i tanti soggetti, pubblici e privati, che si occupano del tema, così da trasformare progetti e iniziative in una visione unitaria e incisiva.

«Desidero ringraziare il ministro Adolfo Urso per la fiducia che mi è stata rinnovata, proseguire questo percorso è prima di tutto un atto di responsabilità che intraprendo con orgoglio e rispetto. Le coordinate di lavoro che seguiremo nel nuovo mandato sono state già tracciate con l’ingresso nella governance di rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni di categoria e di esperti a livello internazionale, a indicare come sia necessario affrontare il tema dell’imprenditorialità femminile attraverso un approccio multidisciplinare» ha dichiarato Valentina Picca Bianchi. «Continueremo a lavorare in piena sinergia con le linee strategiche del ministero, perché l’imprenditorialità femminile non resti un capitolo a parte, ma diventi un asse trasversale e strutturale delle politiche industriali e sociali del Paese».

Le parole di Picca Bianchi sintetizzano bene lo spirito con cui il Comitato intende muoversi: rafforzare la cultura d’impresa femminile non come battaglia di rappresentanza, ma come leva di sviluppo per tutto il sistema economico. Il passaggio dal racconto alla costruzione, dalla sensibilizzazione alle politiche strutturali, è il banco di prova dei prossimi anni. Da Fipe-Confcommercio, la soddisfazione per la conferma è immediata. «A nome della Federazione tengo a fare le mie congratulazioni a Valentina Picca Bianchi per il rinnovo di questo prestigioso incarico, che è un riconoscimento dell’impegno, generoso e instancabile, che ha dimostrato in questi anni nella valorizzazione del ruolo delle donne nelle mondo delle imprese» ha commentato il presidente Lino Enrico Stoppani.