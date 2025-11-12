Menu Apri login
Popeyes arriva a Padova: primo ristorante in Veneto per il pollo della Louisiana

Popeyes apre il suo primo ristorante in Veneto, a Padova. Con questa nuova inaugurazione, il brand statunitense consolida la sua presenza in Italia e prosegue l’espansione del suo piano di crescita nazionale

 
12 novembre 2025 | 11:41

Popeyes, catena internazionale specializzata nel pollo fritto in stile Louisiana, prosegue il suo piano di espansione in Italia inaugurando martedì 11 novembre il primo ristorante in Veneto, nel cuore di Padova, in Corso del Popolo 2. L’apertura, avvenuta alle ore 12, segna un nuovo traguardo per il marchio dopo le recenti aperture in Lombardia, Lazio, Piemonte e Abruzzo. L’azienda continua così a consolidare la propria presenza sul territorio italiano.

A Padova apre il primo Popeyes del Veneto

Il nuovo locale si trova in una delle zone più frequentate della città, lungo una delle principali arterie di accesso al centro, attraversata quotidianamente da studenti, turisti e pendolari. In occasione dell’inaugurazione, i primi 100 clienti hanno ricevuto in omaggio The Chicken Sandwich, l’iconico panino che ha contribuito alla notorietà mondiale del brand. Con una superficie di 306 metri quadrati e 74 posti a sedere, il ristorante impiega un team di 20 persone, formato per garantire standard di qualità e servizio in linea con la filosofia del marchio. Tra i servizi disponibili figurano consumazione sul posto, take away e delivery con Glovo, oltre ai chioschi digitali per le ordinazioni e alle bibite in free refill. Gli orari di apertura vanno dalle 11 alle 23 dal domenica al giovedì, e fino a mezzanotte il venerdì e sabato.

Come in tutti i ristoranti Popeyes, anche a Padova il pollo è preparato fresco ogni giorno, marinato per 12 ore in una miscela di spezie Cajun, impanato a mano e fritto al momento. Un metodo che garantisce un prodotto croccante fuori e succoso dentro, fedele alla ricetta originale della tradizione culinaria della Louisiana. «Padova rappresenta una tappa importante nel nostro piano di crescita: è una città vivace e universitaria, perfetta per far conoscere la nostra proposta anche al pubblico del Nord Est» ha commentato Davide Gionfriddo, general manager di Popeyes Italia. «Dopo il successo di Lombardia, Lazio e Abruzzo, proseguiamo il nostro percorso con l’obiettivo di portare l’esperienza Popeyes in tutte le principali regioni italiane» ha aggiunto Gionfriddo.

Popeyes apertura Padova ristorazione veloce pollo fritto fast food Veneto Corso del Popolo franchising cucina americana espansione in Italia
 
