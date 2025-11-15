Mercato Alimentare Milano: apre il nuovo spazio da 22mila m² del Padiglione 2

Prosegue il percorso di rilancio del Mercato Alimentare di Milano, nell’ambito del progetto Foody 2025, che in sei anni ha portato alla ricostruzione di 140.000 m² dei 170.000 totali. Un intervento che sta ridefinendo uno dei poli agroalimentari più importanti del Paese.

Il nuovo Padiglione 2 del Mercato Alimentare di Milano

Padiglione 2: aperta la nuova area da 22mila m²

Dal 10 novembre, i 24 operatori specializzati del precedente Padiglione B sono attivi nella nuova area sud del Padiglione 2, con 50 punti vendita distribuiti su circa 22.000 m² dei 42.000 commerciali complessivi. La struttura è stata realizzata secondo standard elevati e integra un impianto da 5,7 megawatt per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Completata la seconda fase dopo il Padiglione 1 Ortofrutticolo

L’apertura del Padiglione 2 segue il debutto del Padiglione 1 Ortofrutticolo, operativo da maggio 2024. Il progetto sta procedendo rispettando il cronoprogramma e punta a rendere attive l’80% delle superfici entro questa fase.

Sicurezza alimentare, lavoro e logistica centralizzata

Il percorso di trasformazione include investimenti su sicurezza alimentare, condizioni del lavoro e una logistica centralizzata e digitalizzata che consente un controllo accurato dei flussi di merce in ingresso e in uscita, migliorando l’efficienza complessiva degli operatori.

«Il nostro obiettivo è quello di realizzare un mercato moderno sia dal punto di vista della struttura che dei servizi e, con questa apertura, l’80% delle superfici del nuovo mercato sarà già operativo», ha dichiarato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. «Siamo particolarmente soddisfatti del percorso che stiamo portando avanti, a maggior ragione perché lo stiamo facendo rispettando i tempi che ci eravamo dati».

