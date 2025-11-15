Mercato del Corso: il nuovo mercato contadino coperto di Torino

Inaugurato il Mercato del Corso: a Torino nasce la nuova casa del cibo contadino. Ha aperto a Torino (corso Vittorio Emanuele II 50) il Mercato del Corso, il primo mercato contadino coperto di Campagna Amica a Torino: una vera “casa del cibo contadino”, pensata come luogo di incontro, cultura gastronomica e vendita diretta.

I banchi dei produttori di Campagna Amica all’interno del Mercato del Corso

Produttori, enoteca e spazi dedicati

Nello spazio che ospita i 30 banchi dei produttori, trovano posto anche l’enoteca Divinorum, con oltre 400 etichette da Piemonte e Valle d’Aosta, una scuola di cucina dedicata a showcooking e attività formative, aree espositive e didattiche, una sala convegni e - in apertura nelle prossime settimane - un ristorante che lavorerà esclusivamente prodotti provenienti dalle aziende agricole presenti, seguendo un modello circolare e sostenibile.

L’enoteca Divinorum con oltre 400 etichette da Piemonte e Valle d’Aosta

L’ex Cinema del Corso diventa un centro del cibo

Il Mercato del Corso sorge negli spazi dell’ex Cinema del Corso, elegante gioiello liberty che negli anni Venti fu il più grande cinema d’Italia, poi devastato da un incendio nel 1980. Oggi quello stesso luogo torna a vivere come centro di cultura alimentare, dove la memoria del passato dialoga con suoni, profumi e sapori della campagna piemontese: un ponte naturale tra arti e cibo, due forme del lavoro umano che trovano nella terra la loro espressione più autentica.

Orari e informazioni

Il Mercato del Corso è aperto tutti i venerdì e sabati dalle 10 alle 19; l’enoteca Divinorum, invece, dal martedì al sabato negli stessi orari. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito mercatodelcorso.it e sui canali social del Mercato del Corso (Instagram, Facebook, TikTok e YouTube).

di Piera Genta