Dal 18 al 28 novembre tornano gli Shock Days di Gattinoni Travel, con pacchetti volo + soggiorno disponibili in cinque fasce di prezzo, da 499 a 1399 euro a persona. Per la prima volta, è possibile prenotare anche online, sul sito ufficiale, oltre che nelle agenzie fisiche.
Come viaggiare low cost con partenza flessibile fino ad agosto 2026
Prenota a novembre, parti fino ad agosto 2026
Gli Shock Days consentono di prenotare durante il mese di novembre, periodo spesso definito "blue mood", e partire in qualsiasi momento fino ad agosto 2026. Ogni fascia di prezzo include proposte specifiche per destinazioni e date di partenza, pensate per soddisfare diverse esigenze di viaggio.
Destinazioni e fasce di prezzo per tutti i gusti
Le offerte disponibili comprendono voli e soggiorni, con alcune proposte solo soggiorno senza trasporto. Tra le destinazioni principali:
- 499 euro: Mar Rosso
- 599 euro: Djerba
- 799 euro: Capo Verde
- 899 euro: Zanzibar
- 1399 euro: Caraibi e Oman
Per i viaggiatori più giovani, il brand DreamPacker propone pacchetti dedicati al target 21-45 anni, con esperienze adatte a chi cerca flessibilità e avventura.