Come viaggiare low cost con partenza flessibile fino ad agosto 2026

Per i viaggiatori più giovani, il brand DreamPacker propone pacchetti dedicati al target 21-45 anni, con esperienze adatte a chi cerca flessibilità e avventura.

Le offerte disponibili comprendono voli e soggiorni, con alcune proposte solo soggiorno senza trasporto. Tra le destinazioni principali:

Gli Shock Days consentono di prenotare durante il mese di novembre, periodo spesso definito "blue mood", e partire in qualsiasi momento fino ad agosto 2026. Ogni fascia di prezzo include proposte specifiche per destinazioni e date di partenza, pensate per soddisfare diverse esigenze di viaggio.

Dal 18 al 28 novembre tornano gli Shock Days di Gattinoni Travel, con pacchetti volo + soggiorno disponibili in cinque fasce di prezzo, da 499 a 1399 euro a persona. Per la prima volta, è possibile prenotare anche online, sul sito ufficiale, oltre che nelle agenzie fisiche.