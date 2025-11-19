WuWm accoglie Cesare Ferrero di Sogemi nel board strategico

Cesare Ferrero, presidente e amministratore delegato di Sogemi nonché vicepresidente di Italmercati, è stato ufficialmente nominato nel board dell’Unione mondiale dei mercati all’ingrosso (WuWm). La rete, attiva in 50 Paesi e composta da 200 membri, ha l’obiettivo di garantire sicurezza alimentare, accesso a prodotti freschi e sistemi di approvvigionamento sostenibili e inclusivi. Ferrero assumerà la guida del Gruppo europeo del WuWm, subentrando a Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, che aveva espresso la volontà di non ricandidarsi e aveva indicato Ferrero come successore. La nomina è stata accolta all’unanimità dai delegati, sottolineando il consenso internazionale verso la sua esperienza e visione strategica.

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi e ora nel board dell’Unione Mondiale dei Mercati all’Ingrosso (WuWm)

Sogemi e WuWm: un impegno condiviso per cibo fresco e sostenibile

«L’Unione mondiale dei mercati all’ingrosso fa a livello mondiale quello che con Sogemi facciamo a Milano: facilitare l’accesso a cibo fresco offrendo sistemi di approvvigionamento più sostenibili, inclusivi e di alta qualità e garantendo, al tempo stesso, lo sviluppo di strutture moderne» ha dichiarato Ferrero. «Sono onorato di essere stato scelto per questo importante ruolo, e sono convinto che lo scambio di idee e la condivisione delle migliori pratiche coi partner ci permetteranno di fare ulteriori passi in avanti nella messa a punto di food policy ancora più efficaci che rispondano alle sfide del nostro tempo».

Obiettivi e prospettive internazionali

L’ingresso di Ferrero nel board del WuWm rappresenta un’opportunità per rafforzare lo scambio di idee, promuovere le migliori pratiche e sviluppare food policy efficaci in grado di affrontare le sfide globali dell’alimentazione. Il focus sarà sulla diffusione di modelli di mercato che combinino efficienza logistica, accessibilità economica e sicurezza alimentare, garantendo ai consumatori prodotti freschi e di qualità.