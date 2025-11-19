Menu Apri login
WuWm accoglie Cesare Ferrero di Sogemi nel board strategico

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, entra nel board del WuWm guidando il Gruppo europeo per promuovere cibo fresco, sicurezza alimentare e sistemi di approvvigionamento sostenibili e di alta qualità

Cesare Ferrero, presidente e amministratore delegato di Sogemi nonché vicepresidente di Italmercati, è stato ufficialmente nominato nel board dell’Unione mondiale dei mercati all’ingrosso (WuWm). La rete, attiva in 50 Paesi e composta da 200 membri, ha l’obiettivo di garantire sicurezza alimentare, accesso a prodotti freschi e sistemi di approvvigionamento sostenibili e inclusivi. Ferrero assumerà la guida del Gruppo europeo del WuWm, subentrando a Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, che aveva espresso la volontà di non ricandidarsi e aveva indicato Ferrero come successore. La nomina è stata accolta all’unanimità dai delegati, sottolineando il consenso internazionale verso la sua esperienza e visione strategica.

Sogemi e WuWm: un impegno condiviso per cibo fresco e sostenibile

«L’Unione mondiale dei mercati all’ingrosso fa a livello mondiale quello che con Sogemi facciamo a Milano: facilitare l’accesso a cibo fresco offrendo sistemi di approvvigionamento più sostenibili, inclusivi e di alta qualità e garantendo, al tempo stesso, lo sviluppo di strutture moderne» ha dichiarato Ferrero. «Sono onorato di essere stato scelto per questo importante ruolo, e sono convinto che lo scambio di idee e la condivisione delle migliori pratiche coi partner ci permetteranno di fare ulteriori passi in avanti nella messa a punto di food policy ancora più efficaci che rispondano alle sfide del nostro tempo».

Obiettivi e prospettive internazionali

L’ingresso di Ferrero nel board del WuWm rappresenta un’opportunità per rafforzare lo scambio di idee, promuovere le migliori pratiche e sviluppare food policy efficaci in grado di affrontare le sfide globali dell’alimentazione. Il focus sarà sulla diffusione di modelli di mercato che combinino efficienza logistica, accessibilità economica e sicurezza alimentare, garantendo ai consumatori prodotti freschi e di qualità.

