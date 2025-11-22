Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 22 novembre 2025  | aggiornato alle 18:13 | 115904 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

L'Europa chiede esenzione dazi USA per pasta, vino, formaggi e olio d'oliva

La Commissione europea chiederà agli Stati Uniti di escludere alimenti e beni dai dazi, tra pasta, vino, formaggi e olio d’oliva, per tutelare l’export europeo

 
22 novembre 2025 | 12:08

L'Europa chiede esenzione dazi USA per pasta, vino, formaggi e olio d'oliva

La Commissione europea chiederà agli Stati Uniti di escludere alimenti e beni dai dazi, tra pasta, vino, formaggi e olio d’oliva, per tutelare l’export europeo

22 novembre 2025 | 12:08
 

La Commissione europea ha annunciato l’intenzione di chiedere agli Stati Uniti di escludere dal calcolo dei dazi doganali una serie di prodotti del mercato comunitario. La richiesta mira a tutelare beni particolarmente vulnerabili alle misure commerciali introdotte da Washington.

L'Europa chiede esenzione dazi USA per pasta, vino, formaggi e olio d'oliva

Per la pasta, l'Unione Europea vuole chiedere la sospensione dei dazi Usa

Prodotti europei a rischio dazi USA

Nel documento visionato da Politico.eu, la lista dei prodotti comprende alimenti come pasta, formaggi, vino e olio d’oliva, insieme a settori industriali e manifatturieri come liquori, occhiali da sole, diamanti, utensili, tubature metalliche, componenti per motori navali, attrezzature industriali, tessuti, calzature, cappelli, ceramiche e robot per la produzione.

Incontro tra Europa e delegazione americana

La lista dei prodotti sarà consegnata al segretario statunitense al Commercio, Howard Lutnick, e al rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, durante il Consiglio bilaterale. L’incontro prevede anche un pranzo di lavoro con i ministri dei Ventisette e la delegazione americana per discutere i rapporti commerciali tra UE e Usa.

Impatti per l’export italiano di pasta

Secondo Politico, i beni indicati non erano inclusi nell’intesa commerciale tra Donald Trump e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen del luglio scorso. In particolare, la richiesta europea sulla pasta italiana è cruciale: il settore rischia dazi fino al 92% nel 2025 nell’ambito di un procedimento antidumping, oltre al 15% già applicato, rendendo l’esportazione negli Stati Uniti estremamente difficile.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Commissione europea Stati Uniti dazi USA pasta italiana vino formaggi olio d’oliva export italiano prodotti italiani politica commerciale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
TeamSystem
Robo
Electrolux
Rcr
TeamSystem
Robo
Electrolux
Rcr
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025