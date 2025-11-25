Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025  | aggiornato alle 18:31 | 115954 articoli pubblicati

25 novembre 2025 | 17:16

Pubblici esercizi sicuri: le strategie di Fipe contro la violenza di genere

Fipe rilancia il proprio impegno contro la violenza di genere, promuovendo formazione, sensibilizzazione e progetti come «SicurezzaVera» per rendere i pubblici esercizi luoghi sicuri e rispettosi

25 novembre 2025 | 17:16
 

Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) conferma il proprio impegno nella prevenzione della violenza di genere, un tema seguito quotidianamente attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento delle imprese del settore. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne diventa così un momento per ribadire il contributo che i pubblici esercizi possono offrire nel creare luoghi inclusivi e rispettosi.

fipe

Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe

«Il tema della violenza di genere non può essere relegato a una ricorrenza», spiega Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe che aggiunge:. «Fipe non si limita a funzioni sindacali: interpreta un ruolo culturale, educativo e valoriale, investendo nella crescita delle persone attraverso formazione qualificata, consapevolezza e responsabilità sociale».

Negli ultimi anni la Federazione ha sviluppato progetti strutturali come «SicurezzaVera», ideato insieme alla Polizia di Stato – Direzione Centrale Anticrimine, attivo oggi in circa il 50% del territorio nazionale. L’iniziativa supporta gli imprenditori nella gestione responsabile dei locali, promuovendo strumenti concreti e una cultura di rispetto, tutela e prevenzione.

I locali pubblici sono da sempre spazi di relazione e prossimità, capaci di generare fiducia e custodire il valore delle persone. Fipe continua a investire su questa responsabilità, affinché ogni impresa contribuisca in modo autentico a una società più giusta e sicura.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
FIPE violenza di genere pubblici esercizi sicurezza formazione sensibilizzazione SicurezzaVera inclusione imprenditoria femminile responsabilità sociale valentina picca bianchi
 
