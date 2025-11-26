Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 26 novembre 2025  | aggiornato alle 11:54 | 115964 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

Diana Frescobaldi simbolo della cultura toscana: premiata all’edizione 2025 del Pinocchio

Diana Frescobaldi riceve il Premio Pinocchio 2025 per la sezione Osteria del Gambero Rosso, riconoscimento che valorizza il suo contributo alla cultura del territorio, all’ospitalità e alla promozione delle eccellenze locali

 
26 novembre 2025 | 11:27

Diana Frescobaldi simbolo della cultura toscana: premiata all’edizione 2025 del Pinocchio

Diana Frescobaldi riceve il Premio Pinocchio 2025 per la sezione Osteria del Gambero Rosso, riconoscimento che valorizza il suo contributo alla cultura del territorio, all’ospitalità e alla promozione delle eccellenze locali

26 novembre 2025 | 11:27
 

L’assegnazione del Premio Pinocchio 2025 a Diana Frescobaldi per la sezione Osteria del Gambero Rosso - Ristorazione/Accoglienza/Nutrizione celebra un percorso imprenditoriale capace di valorizzare territorio toscano, ospitalità di qualità e cultura enogastronomica. Il riconoscimento arriva nel giorno del 199° anniversario della nascita di Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio.

Un tributo alla valorizzazione del territorio toscano

Presidente del Consorzio Laudemio, Diana Frescobaldi rappresenta una storica famiglia attiva da oltre sette secoli nella viticoltura. Il premio esalta la sua capacità di creare un ponte tra storia familiare e nuove forme di ospitalità, integrando la produzione di olio extravergine Laudemio e vino con format che promuovono la Toscana nel mondo.

Diana Frescobaldi, protagonista del Premio Pinocchio 2025 Diana Frescobaldi simbolo della cultura toscana: premiata all’edizione 2025 del Pinocchio

Diana Frescobaldi, protagonista del Premio Pinocchio 2025

La motivazione sottolinea la forza con cui la premiata interpreta gusto, accoglienza e radicamento culturale, elementi cardine dello spirito dell’iniziativa.

La cerimonia a Palazzo Medici Riccardi

La consegna del riconoscimento si è svolta a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente dell’Associazione, Anna Iacobacci. Come da consuetudine, il premio è abbinato a un personaggio del celebre romanzo di Lorenzini, con un significato simbolico che richiama valori morali e civili.

Le parole di Diana Frescobaldi

Nel suo intervento, Diana Frescobaldi ha espresso gratitudine per la scelta del suo nome, soffermandosi sull’importanza dei valori racchiusi nell’opera di Carlo Lorenzini e sul contributo che ogni premiato porta alla crescita culturale della società.

I protagonisti dell’edizione 2025

Tra gli altri riconoscimenti figurano Paolo Conticini per “Pinocchio - Fantasia e Realtà”, Ginevra Moretti per “Mastro Geppetto”, Maurizio de Giovanni per “Grillo Parlante” e Giovanni Bernabei per “Mangiafuoco”. Premi assegnati anche a Rosa Maria Di Giorgi, Daniela Mori, Irene Sanesi, Roberto Giacinti e Silvano Gori, Edoardo Malagigi, Roberto Marcori e Cinzia Gagliardi.

L’apertura della cerimonia è stata affidata ai giovani musicisti della Scuola di Musica di Fiesole, mentre i saluti istituzionali sono stati portati dalla Vice Sindaca Alessia Bettini.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Premio Pinocchio 2025 Toscana Consorzio Laudemio olio extravergine ospitalità toscana enogastronomia toscana cultura del territorio Carlo Lorenzini Palazzo Medici Riccardi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Blancdenoir
Madama Oliva
Galbani Professionale
Ristorexpo
Blancdenoir
Madama Oliva
Galbani Professionale
Ristorexpo
Rcr
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025