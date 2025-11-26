Diana Frescobaldi simbolo della cultura toscana: premiata all’edizione 2025 del Pinocchio

L’assegnazione del Premio Pinocchio 2025 a Diana Frescobaldi per la sezione Osteria del Gambero Rosso - Ristorazione/Accoglienza/Nutrizione celebra un percorso imprenditoriale capace di valorizzare territorio toscano, ospitalità di qualità e cultura enogastronomica. Il riconoscimento arriva nel giorno del 199° anniversario della nascita di Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio.

Un tributo alla valorizzazione del territorio toscano

Presidente del Consorzio Laudemio, Diana Frescobaldi rappresenta una storica famiglia attiva da oltre sette secoli nella viticoltura. Il premio esalta la sua capacità di creare un ponte tra storia familiare e nuove forme di ospitalità, integrando la produzione di olio extravergine Laudemio e vino con format che promuovono la Toscana nel mondo.

Diana Frescobaldi, protagonista del Premio Pinocchio 2025

La motivazione sottolinea la forza con cui la premiata interpreta gusto, accoglienza e radicamento culturale, elementi cardine dello spirito dell’iniziativa.

La cerimonia a Palazzo Medici Riccardi

La consegna del riconoscimento si è svolta a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente dell’Associazione, Anna Iacobacci. Come da consuetudine, il premio è abbinato a un personaggio del celebre romanzo di Lorenzini, con un significato simbolico che richiama valori morali e civili.

Le parole di Diana Frescobaldi

Nel suo intervento, Diana Frescobaldi ha espresso gratitudine per la scelta del suo nome, soffermandosi sull’importanza dei valori racchiusi nell’opera di Carlo Lorenzini e sul contributo che ogni premiato porta alla crescita culturale della società.

I protagonisti dell’edizione 2025

Tra gli altri riconoscimenti figurano Paolo Conticini per “Pinocchio - Fantasia e Realtà”, Ginevra Moretti per “Mastro Geppetto”, Maurizio de Giovanni per “Grillo Parlante” e Giovanni Bernabei per “Mangiafuoco”. Premi assegnati anche a Rosa Maria Di Giorgi, Daniela Mori, Irene Sanesi, Roberto Giacinti e Silvano Gori, Edoardo Malagigi, Roberto Marcori e Cinzia Gagliardi.

L’apertura della cerimonia è stata affidata ai giovani musicisti della Scuola di Musica di Fiesole, mentre i saluti istituzionali sono stati portati dalla Vice Sindaca Alessia Bettini.