Minacce social a Daniela Santanché: «L'unico modo per farla dimettere è spararle»

La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata oggetto di messaggi di minaccia sui social network. Secondo quanto riportato da Il Giornale, tra i contenuti comparsi online figurerebbe anche la frase: «Nessuno spara alla Santanché? Non si dimette? L'unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle».

Minacce sui social alla ministra del turismo Daniela Santanché

Alla ministra sarebbe stato notificato un atto nell’ambito di un procedimento penale in cui risulta parte offesa. Le autorità hanno avviato accertamenti immediati e la Digos è intervenuta per individuare i responsabili. Le minacce hanno suscitato reazioni trasversali nel mondo politico, che ha espresso sostegno alla ministra e condannato l’episodio.