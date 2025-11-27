Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025

Minacce social a Daniela Santanché: «L'unico modo per farla dimettere è spararle»

La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata destinataria di gravi minacce sui social. Le autorità hanno avviato un procedimento penale e dal mondo politico arrivano messaggi di solidarietà

 
27 novembre 2025 | 15:10

27 novembre 2025 | 15:10
 

La ministra del Turismo Daniela Santanché è stata oggetto di messaggi di minaccia sui social network. Secondo quanto riportato da Il Giornale, tra i contenuti comparsi online figurerebbe anche la frase: «Nessuno spara alla Santanché? Non si dimette? L'unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle».

santanchè

Minacce sui social alla ministra del turismo Daniela Santanché

Alla ministra sarebbe stato notificato un atto nell’ambito di un procedimento penale in cui risulta parte offesa. Le autorità hanno avviato accertamenti immediati e la Digos è intervenuta per individuare i responsabili. Le minacce hanno suscitato reazioni trasversali nel mondo politico, che ha espresso sostegno alla ministra e condannato l’episodio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Daniela Santanché minacce social turismo governo sicurezza online Digos Fratelli d’Italia hate speech settore turistico politica italiana
 
