Nicola Scolamacchia alla guida di Assohotel: una nuova fase per l’ospitalità italiana

L’Assemblea nazionale di Assohotel Confesercenti, riunita a Roma, ha eletto Nicola Scolamacchia come nuovo presidente dell’associazione che rappresenta gli imprenditori alberghieri aderenti a Confesercenti. Milanese di origine e ferrarese d’adozione, Scolamacchia è laureato in Economia politica alla Bocconi e oggi ricopre il ruolo di amministratore delegato di un noto albergo a Ferrara.

Nicola Scolamacchia, nuovo presidente di Assohotel Confesercenti

Chi è Nicola Scolamacchia

La sua carriera attraversa diversi ambiti, dalla consulenza alle Pmi al management nella logistica internazionale, fino all’impresa turistica, con un percorso imprenditoriale avviato nel 2010. Durante la pandemia ha garantito continuità operativa, contribuendo a tutelare un comparto locale fortemente esposto alla crisi.

In Confesercenti, Scolamacchia è da anni un punto di riferimento per le politiche sul turismo. È presidente provinciale di Confesercenti Ferrara, presidente di Assohotel Ferrara, già vicepresidente vicario di Assohotel nazionale e presidente dell’Ente bilaterale del commercio e del turismo dell’Emilia-Romagna (EBT-ER). A livello territoriale coordina anche il consorzio Visit Ferrara, che riunisce operatori turistici della provincia e sviluppa progetti di promozione integrata tra città d’arte, costa e aree interne.

Assohotel, il nuovo corso

Nel commentare la nomina, Scolamacchia ha evidenziato che «guidare Assohotel è una responsabilità importante», sottolineando come il patrimonio alberghiero nazionale sia composto in larga parte da strutture indipendenti legate ai territori. «Il nostro obiettivo sarà valorizzarlo, sostenendo gli investimenti in innovazione e riqualificazione» ha aggiunto, indicando la necessità di politiche che riconoscano il ruolo economico e sociale degli alberghi. Tra i temi centrali anche la richiesta di «regole chiare ed eque per tutte le forme di ospitalità», oltre alla definizione di strategie di promozione capaci di rafforzare la riconoscibilità dell’offerta italiana sui mercati esteri.

A esprimere soddisfazione per l’elezione è anche Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, secondo cui «si tratta di una scelta che valorizza competenze, esperienza associativa e radicamento nei territori». Messina sottolinea inoltre che, in una fase di forte trasformazione del turismo, la collaborazione tra le federazioni sarà decisiva per sostenere un percorso di sviluppo equilibrato e di qualità.