  Un nuovo corso per Confturismo: Pinzger eletto alla presidenza nazionale

La recente elezione di Manfred Pinzger alla presidenza di Confturismo-Confcommercio segna un passaggio significativo per il sistema del turismo italiano. Il nuovo assetto istituzionale conferma la volontà della Confederazione di consolidare la rappresentanza del comparto, settore che oggi incide in modo determinante sull’economia del Paese. Contestualmente alla nomina, è stato rinnovato anche il Consiglio Generale, che guiderà l’organizzazione nei prossimi cinque anni.

Manfred Pinzger, eletto neo presidente di Confturismo

Le prossime riunioni prevedono la costituzione del nuovo Comitato Direttivo e l’elezione dei vicepresidenti, passaggi che definiranno la struttura operativa chiamata a coordinare le attività a supporto delle imprese turistiche.

Il profilo istituzionale di Manfred Pinzger

Nato a Silandro, in provincia di Bolzano, nel 1959, Manfred Pinzger vanta una lunga esperienza nel settore ricettivo e nella rappresentanza imprenditoriale. È stato presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) di Bolzano e ricopre tuttora incarichi di rilievo presso la Camera di Commercio di Bolzano, dove fa parte del Consiglio e della Giunta. Pinzger ricopriva già la carica di vice presidente di Confcommercio e di Federalberghi.

Il neo presidente di Confturismo Pinzger con la ministra del turismo Daniela Santanchè

Il suo percorso istituzionale include anche una significativa attività parlamentare, avendo svolto il ruolo di Senatore nella XV e XVI Legislatura della Repubblica Italiana, oltre alla partecipazione al Consiglio d’Europa a Strasburgo. Questo bagaglio professionale contribuisce a delineare un profilo particolarmente adatto a guidare un organismo che rappresenta un settore complesso e articolato come quello turistico.

Le dichiarazioni dopo l’elezione

Dopo gli interventi introduttivi del vicepresidente vicario di Confcommercio e presidente di Fipe Lino Stoppani, e del segretario generale della Confederazione Marco Barbieri, Manfred Pinzger ha espresso apprezzamento per la fiducia ricevuta dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, affermando: «La ripartenza di Confturismo è per noi un momento di grande importanza, dobbiamo fare squadra tutti insieme. E' fondamentale cominciare da subito la programmazione di nuove attività, coinvolgendo sempre di più i territori e il nostro sistema. Confturismo è riconosciuto dalle istituzioni, dalla politica e dalle imprese, come un marchio di valore, e sarà nostro obiettivo rafforzarlo, particolarmente in questo momento in cui il turismo è un settore strategico nel panorama economico del nostro Paese».

Il vicepresidente vicario di Confcommercio e presidente di Fipe Lino Stoppani

Le parole del neo presidente evidenziano l’obiettivo di rafforzare il “marchio Confturismo” e di potenziare la sinergia tra istituzioni, imprese e territori, elementi centrali per un settore caratterizzato da forte articolazione e crescente competitività.

Il ruolo di Confturismo nel sistema italiano del turismo

Fondato nel 2000 su iniziativa di Confcommercio, Confturismo rappresenta oggi un punto di riferimento per oltre 220 mila imprese attive nel comparto turistico. Al suo interno convergono strutture ricettive come alberghi, agenzie di viaggio, campeggi, bed & breakfast, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, oltre a bar, ristoranti, stabilimenti balneari, discoteche e ostelli della gioventù. Complessivamente il sistema conta più di 1 milione di addetti, configurandosi come uno dei segmenti più rilevanti della filiera dei servizi.

Le organizzazioni aderenti includono Assonat, Faita-Federcamping, Federalberghi, Fto, Fiavet e Fipe, realtà che rappresentano un ampio spettro di attività collegate al turismo.

Stoppani e Barbieri: priorità e prospettive per il sistema turistico nazionale

Nel suo intervento, Lino Stoppani ha sottolineato il valore strategico del turismo nell’economia nazionale, affermando che «Manfred Pinzger è una persona che unisce e in un sistema associativo è fondamentale». Il contributo del turismo, secondo Stoppani, sarà ulteriormente potenziato dal lavoro della nuova governance, in grado di rafforzare il posizionamento confederale.

Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio

Il segretario generale Marco Barbieri ha evidenziato come le organizzazioni associate rappresentino «uno spaccato estremamente importante della Confederazione», sottolineando il ruolo del coordinamento per rafforzare la rappresentanza unitaria. Barbieri chiede «che Confcommercio faccia ripartire oggi Confturismo e che quindi si rimetta sul tavolo della rappresentanza quello che è l’attrattività del Paese Italia nelle rappresentanze del mondo alberghiero, della ristorazione , delle agenzie di viaggio, di tutto quello che è turismo e attrattività, è un momento sindacale estremamente importante. Spero che da questo primo passo che fa il mondo del turismo ne seguano molti altri a livello confederale. Perché questo è un nuovo modello di rappresentanza rispetto al quale nel 2025, nel 20230 e negli anni successivi le organizzazioni datoriali devono andare avanti».