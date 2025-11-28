Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026, assegnati 158 Tre Macinini dal Gambero Rosso

È stata presentata a Roma la prima edizione della guida "Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026", curata da Andrej Godina e Mauro Illiano per il Gambero Rosso. Il volume introduce un nuovo sistema di valutazione, i Macinini, da uno a tre, pensati per offrire un riferimento immediato simile a quello adottato da altre guide storiche dell’editore.

"Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026": valutati oltre mille etichette

Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026: una nuova guida Gambero Rosso

Durante la presentazione, il direttore responsabile del Gambero Rosso, Lorenzo Ruggeri, ha anticipato che questo potrebbe essere uno degli ultimi volumi in versione cartacea. «La direzione verso cui stiamo andando è digitale, anche per le guide legate al mondo enogastronomico» riporta l’Ansa. La pubblicazione nasce dopo un ampio lavoro di assaggio: oltre mille caffè degustati e 158 etichette premiate con i Tre Macinini, segnalazione riservata alle realtà che hanno mostrato continuità qualitativa e precisione tecnica.

I riconoscimenti: dalle torrefazioni storiche alle nuove realtà innovative

Accanto alla valutazione generale, la guida attribuisce 15 premi speciali, che fotografano l’attuale scenario della torrefazione italiana. In Lombardia, Caffè Agust ottiene il titolo di Torrefazione dell’anno, mentre Nespresso riceve il riconoscimento come Torrefazione home dell’anno. Sempre lombardo è Cafezal, premiato come Torrefazione specialty dell’anno. In Campania, Kimbo si aggiudica il premio Torrefazione gourmet, mentre la Toscana vede premiata Ditta Artigianale come Torrefazione di eccellenza. Il Piemonte ottiene due riconoscimenti: Caffè Putto come Torrefazione artigiana e Lavazza per la categoria Sostenibilità.

Il Veneto è rappresentato da Julius Meinl, premiata come Torrefazione bio, mentre in Emilia-Romagna Esse Caffè riceve la menzione per la Torrefazione di tradizione. La Marche ottiene il premio Torrefazione innovativa grazie a Caffè Pascucci, mentre la Calabria vede emergere Caffè Iaquinta, indicata come Torrefazione rivelazione - Linea professionale. Per la Rivelazione linea home il riconoscimento va a Caffè Bontadi (Trentino Alto Adige). A completare il quadro: Bialetti premiata come Torrefazione caffè alternativo, Caffè Morettino (Sicilia) per il 100% made in Italy e Torrefazione Mokaflor (Toscana) per la Cultura nel mondo.