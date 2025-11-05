Cala il sipario su Golosaria 2025, tre giorni di gusto e incontri a Milano

Tre giorni di pubblico, incontri e sapori hanno confermato Golosaria Milano - di cui Italia a Tavola è media partner - come uno dei punti fermi dell’enogastronomia italiana. L’edizione 2025, andata in scena al padiglione 1 di Fiera Milano Rho, ha riunito centinaia di espositori selezionati e un pubblico numeroso, interessato e competente. Un successo che, come ogni anno, racconta un’Italia del gusto viva, diffusa e capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

Si è chiusa con un successo di pubblico e di espositori d’alta qualità l’edizione 2025 di Golosaria Milano

Il cuore della manifestazione è stato, ancora una volta, la presentazione ufficiale de IlGolosario Ristoranti 2026, la guida curata da Paolo Massobrio e Marco Gatti che ogni anno traccia la mappa della migliore ristorazione italiana. Con le sue 672 pagine e 4.362 locali recensiti tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi e locali di tendenza, la pubblicazione - giunta all’undicesima edizione - si conferma il più ampio e articolato punto di riferimento per chi ama la buona tavola. «È la guida col maggior numero di locali recensiti in Italia - spiegano i due - perché riconosce valore e dignità a tutte le forme di ristorazione, dalla trattoria autentica al ristorante gourmet, dalla pizzeria all’agriturismo. Tutti i locali, quindi, possono ambire alla nostra massima valutazione, la Corona Radiosa» che segue l’ottimo giudizio del “Faccino radioso”.

Le cinque Corone Rosse uniche di quest’anno hanno premiato le tavole simbolo di ogni categoria: La Bürsch di Campiglia Cervo (Biella) per i ristoranti, Piatto Romano di Roma per le trattorie, d’AmatOsteria al Castello di Arceto (Reggio Emilia) per le trattorie di lusso, L’Ammaccata Antica Pizzeria Cilentana di Casal Velino (Salerno) per le pizzerie e Cascina Rosio di Albairate (Milano) per gli agriturismi. Un quadro che racconta la varietà del gusto italiano, tra Nord e Sud, campagna e città. A completare, 625 Corone Radiose (di cui 97 nuove) e 1.094 Faccini Radiosi (173 nuovi ingressi), a testimoniare la vitalità del settore e la qualità diffusa di una ristorazione che non smette di sorprendere. La Lombardia si conferma la regione più rappresentata con 187 Corone, seguita da Piemonte (99) e Veneto (57). Nel Sud spicca la Campania, con 33 Corone, davanti a Sicilia (24), Puglia (20) e Calabria (16). Nel complesso, sono ben 319 i nuovi ingressi in guida rispetto all’anno scorso.

Accanto alla guida dedicata ai ristoranti, Massobrio e Gatti hanno presentato anche le altre pubblicazioni della collana: IlGolosario Prodotti, Negozi e Cantine 2026 - un volume di mille pagine che da 27 anni fotografa l’universo delle eccellenze artigianali italiane - e IlGolosario Wine Tour 2025, guida all’enoturismo con oltre 1.700 cantine segnalate in tutta Italia. Tutti i volumi sono disponibili in libreria, su Amazon e sul sito ilGolosario.it, mentre l’app IlGolosario Totale raccoglie in un’unica piattaforma digitale oltre 10mila segnalazioni tratte dalle tre guide, offrendo uno strumento agile per chi viaggia, scopre e ama mangiare bene.

Il prossimo appuntamento con Golosaria Milano è già fissato: dal 31 ottobre al 2 novembre 2026, sempre a Fiera Milano Rho. Un ritorno atteso da chi, ogni anno, ritrova in questo evento non solo i protagonisti del gusto italiano, ma anche un’idea condivisa di cultura gastronomica che continua a crescere, evolversi e fare sistema.