Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 08 novembre 2025  | aggiornato alle 19:31 | 115593 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rotari

Taste Experience Calabria: un tour tra Nduja, soppressata e tradizione

Taste Experience Calabria celebra l’eccellenza agroalimentare calabrese, valorizzando prodotti identitari, territori e produttori attraverso tappe itineranti e una serata conclusiva a Cosenza

 
08 novembre 2025 | 18:28

Taste Experience Calabria: un tour tra Nduja, soppressata e tradizione

Taste Experience Calabria celebra l’eccellenza agroalimentare calabrese, valorizzando prodotti identitari, territori e produttori attraverso tappe itineranti e una serata conclusiva a Cosenza

08 novembre 2025 | 18:28
 

Un’iniziativa itinerante ha celebrato l’eccellenza agroalimentare calabrese attraverso tappe significative nei comuni di Lago, Spilinga, Nicotera e Tropea, culminando in una serata memorabile a Villa Rendano, a Cosenza. È stato esattamente questo il progetto Taste Experience Calabria, organizzato dall’associazione Km0 con la guida appassionata di Corrado Rossi e Pietro Pietramala, che ha messo al centro la valorizzazione dei prodotti identitari, la promozione del territorio e il coinvolgimento diretto di produttori, istituzioni e cittadini.

Taste Experience Calabria: un tour tra Nduja soppressata e tradizione

Nduja e soppressata protagoniste del progetto Taste Experience Calabria

La serata conclusiva a Cosenza ha visto una grande partecipazione e si è aperta con i saluti istituzionali e gli abbracci soprattutto tra due sindaci protagonisti del “matrimonio” culinario, Spilinga e Lago, con Nduja e soppressata come simbolo della tradizione locale.

Insieme a loro, i GAL Terre Vibonesi e del Savuto STS hanno supportato l’iniziativa, mentre premi e riconoscimenti sono stati consegnati ai produttori che hanno incarnato qualità e tradizione calabrese:

  • Giusy Praino – Riso Magisa
  • Teresa Maradei – Azienda Terra e Gusto
  • Mara Alessio – Panificio di Cuti
  • Francesco Minisci – Azienda Agricola Minisci
  • Frantoio La Molazza
  • Ivan Muraca – Sapori Antichi
  • Antonio Lucchetta – Azienda Lucchetta
  • Felicia Trifiló – Pasticceria “Le Mille Voglie” – Corigliano-Rossano

Premi speciali anche alle istituzioni partner che hanno sostenuto il progetto, tra questi:

  • Maria Brunella Stancato – Aira Italia
  • Antonio Leonardo Montuoro – Accademia Internazionale Dieta Mediterranea
  • Giovanni Misasi – Associazione Biologi Senza Frontiere.

Dopo le premiazioni, il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolare showcooking e partecipare alla degustazione dei prodotti identitari, in un’atmosfera conviviale e ricca di emozioni.

Taste Experience Calabria ha dimostrato come la sinergia tra territori, produttori e istituzioni possa generare valore, cultura e sviluppo. Un modello virtuoso che guarda al futuro con radici ben salde nella storia e nella biodiversità calabrese.

La manifestazione è stata finanziata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’ambito dell’Avviso contributi 2025 per iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale nel settore agricolo e agroalimentare.

Ma, in verità, prima ancora che i prodotti di questa terra, ci si è voluti soffermare dietro alle storie di quei prodotti e ai visi, alle mani ed alle famiglie di chi, in quegli stessi prodotti, mette anima e cuore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Taste Experience Calabria agroalimentare Calabria Nduja soppressata produttori locali showcooking tradizione innovazione Km0 Villa Rendano Cosenza
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Elle&Vire
Sogemi
Salomon
Brita
Elle&Vire
Sogemi
Salomon
Brita
Forst
Molino Dallagiovanna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025