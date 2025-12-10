Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, pubblica 9 volumi sui suoi ristoranti

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia (14 stelle Michelin nel Bel Paese), apre un nuovo capitolo del suo percorso e lo fa con un progetto editoriale che racconta la sua cucina attraverso i luoghi in cui prende forma ogni giorno. Dopo il volume dedicato al ristorante tristellato del Mudec uscito lo scorso maggio, arriva ora l’intera collana in nove libri pubblicata da 24 Ore Cultura: un viaggio che ripercorre le sue insegne in giro per il Paese e che costruisce, tassello dopo tassello, una sorta di Grand Tour gastronomico dentro l’Italia contemporanea.

Dalla cucina alle pagine: lo chef Enrico Bartolini racconta il suo mondo in 9 volumi

La collaborazione con l’editore non nasce dal nulla e porta con sé una continuità evidente: «Sono lieto di rinnovare la collaborazione con 24 Ore Cultura - spiega Enrico Bartolini - dopo la positiva esperienza del primo libro Classico Contemporaneo, pubblicato nel 2017. Anche in questa occasione, ho apprezzato la professionalità e l’attenzione con cui è stato sviluppato ogni aspetto del progetto, dai contenuti al layout grafico. La presenza del nostro ristorante all’interno del Mudec, già partner del Gruppo 24 Ore, ha reso naturale la scelta di intraprendere insieme questo nuovo percorso editoriale». Parole che suggeriscono come il lavoro abbia voluto andare oltre il semplice racconto d’autore, cercando piuttosto di restituire la dimensione complessa e composita di un gruppo che oggi rappresenta una delle realtà più strutturate dell’alta cucina italiana.

La collana attraversa le nove insegne del mondo Bartolini, ognuna radicata nel territorio in cui opera e capace di offrirne una lettura personale. Il viaggio parte, naturalmente, dal Mudec di Milano per poi spostarsi a Bergamo, a Villa Elena, dove la cucina dialoga con la memoria gastronomica della città alta; prosegue a Venezia, al Glam, fra suggestioni lagunari e interpretazioni contemporanee; quindi raggiunge le colline del Monferrato con la Locanda del Sant’Uffizio e la sua visione elegante della cucina piemontese. Dalla costa maremmana de L’Andana al Chianti Classico di Poggio Rosso, dove la stagionalità diventa narrazione, fino alla Sardegna de Il Fuoco Sacro e alla Costiera Amalfitana di Bluh Furore, il percorso offre un mosaico di luoghi diverso da qualunque giro d’Italia gastronomico già raccontato. Il ritorno a Milano, con Anima all’interno dell’hotel Milano Verticale|UNA Esperienze, chiude il cerchio con una voce che interpreta la città in modo più urbano e internazionale.

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia

A rendere i libri qualcosa di più di una semplice raccolta di ricette è la struttura narrativa affidata ai resident chef, che raccontano in prima persona il lavoro quotidiano, mentre testimonianze, approfondimenti sui territori e progetti fotografici firmati da autori diversi valorizzano ogni volume con una prospettiva specifica. Ne emerge una collana che invita a osservare da vicino un sistema gastronomico in movimento, dando spazio a chi lo vive dietro le quinte. Il primo titolo, Enrico Bartolini al Mudec, è già disponibile in libreria e si presta a diventare una lettura ideale per chi ama la cucina d’autore senza cercare celebrazioni. Gli altri volumi, insieme al cofanetto completo, si possono acquistare direttamente nei ristoranti del gruppo, trasformando la visita a tavola in un’occasione per portarsi a casa una parte del racconto.