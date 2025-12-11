Mattia Tipaldi è il nuovo direttore commerciale di Sammontana Italia

Sammontana Italia annuncia la nomina di Mattia Tipaldi come nuovo direttore commerciale del Gruppo a partire da gennaio 2026. L’incarico rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita dell’azienda, impegnata nel rafforzare la propria presenza nei mercati nazionali e internazionali.

Le competenze maturate nel Food & Beverage

Attualmente responsabile dell’area estera come direttore commerciale estero, Tipaldi porta con sé un’esperienza consolidata nel food & beverage, sviluppata in oltre quindici anni di attività. Il suo percorso comprende ruoli di rilievo come direttore dell'unità aziendale in Est Europa e Sud America per il Gruppo Lavazza, oltre a incarichi di responsabilità nel marketing Horeca. L’avvio della sua carriera risale al 2009, in qualità di consulente in Bain & Co, esperienza che ha permesso di costruire competenze solide nel comparto dei beni di consumo.

Un nuovo impulso alla strategia commerciale del Gruppo

Grazie alle competenze acquisite in Sammontana e Forno d’Asolo, Tipaldi avrà il compito di guidare l’assetto commerciale del Gruppo, sostenendo lo sviluppo dell’offerta e il consolidamento della rete vendita. L’obiettivo è orientare la struttura verso una crescita sostenuta, sia nel mercato italiano sia nelle principali piazze internazionali.

Mattia Tipaldi, al centro, nuovo Chief Commercial Officer del Gruppo Sammontana

La visione del nuovo direttore commerciale

«Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida come direttore commerciale per il Gruppo Sammontana Italia, con cui condivido valori e modo di fare azienda. Il mio obiettivo sarà quello di guidare il team verso risultati ambiziosi, lavorando da un lato su un’offerta commerciale mirata a soddisfare sempre di più i nostri clienti grazie a prodotti innovativi ed elevato livello di servizio, e dall’altro a rafforzare l’organizzazione commerciale per adattarla al nuovo contesto di mercato» dichiara Mattia Tipaldi.

Con questa nomina si completa l’assetto di senior management di Sammontana Italia, affidando al nuovo direttore la definizione e l’implementazione delle strategie commerciali e di vendita. La priorità sarà ampliare la presenza del marchio nei mercati esteri, consolidando al tempo stesso la leadership dell’azienda sul territorio nazionale.