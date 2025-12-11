Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 dicembre 2025  | aggiornato alle 22:00 | 116269 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Sequestro Le Fumarole Ischia: il beach club dei vip sotto indagine per abusi edilizi

Il noto ristorante e beach club Le Fumarole di Ischia è stato sequestrato per abusi edilizi storici. La Procura di Napoli e i Carabinieri hanno accertato interventi senza autorizzazioni su 2.500 mq, con trasformazioni del territorio

 
11 dicembre 2025 | 19:08

Sequestro Le Fumarole Ischia: il beach club dei vip sotto indagine per abusi edilizi

Il noto ristorante e beach club Le Fumarole di Ischia è stato sequestrato per abusi edilizi storici. La Procura di Napoli e i Carabinieri hanno accertato interventi senza autorizzazioni su 2.500 mq, con trasformazioni del territorio

11 dicembre 2025 | 19:08
 

I Carabinieri della stazione di Barano hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intero complesso Le Fumarole, noto ristorante e beach club della baia dei Maronti, su richiesta della Procura di Napoli. L’operazione segue le indagini avviate a giugno, che avevano già portato a un sequestro parziale.

FUMAROLE

Sequestro a Ischia per il ristorante Le Fumarole

Secondo gli accertamenti, gli abusi edilizi sarebbero iniziati nel 1968 e hanno interessato l’intera struttura, per una superficie di circa 2.500 metri quadrati. I giudici hanno parlato di «irreversibile trasformazione orografica del territorio», evidenziando come siano stati realizzati scavi nella roccia, pedane, terrazzamenti e muretti senza le necessarie autorizzazioni. Le richieste di condono presentate in seguito sono state giudicate infondate.

Le Fumarole è noto anche per la sua clientela, composta da vip e figure di rilievo, tra cui Luca di Montezemolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Lapo Elkann e Sabrina Ferilli. La struttura ha rappresentato un punto di riferimento per il turismo di lusso e la ristorazione di alto livello sull’isola.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Le Fumarole Ischia sequestro abusi edilizi ristorante beach club vip turismo Procura Napoli Carabinieri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Brita
Beer and Food
Diemme
Blancdenoir
Brita
Beer and Food
Diemme
Blancdenoir
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025