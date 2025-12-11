Sequestro Le Fumarole Ischia: il beach club dei vip sotto indagine per abusi edilizi

I Carabinieri della stazione di Barano hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intero complesso Le Fumarole, noto ristorante e beach club della baia dei Maronti, su richiesta della Procura di Napoli. L’operazione segue le indagini avviate a giugno, che avevano già portato a un sequestro parziale.

Sequestro a Ischia per il ristorante Le Fumarole

Secondo gli accertamenti, gli abusi edilizi sarebbero iniziati nel 1968 e hanno interessato l’intera struttura, per una superficie di circa 2.500 metri quadrati. I giudici hanno parlato di «irreversibile trasformazione orografica del territorio», evidenziando come siano stati realizzati scavi nella roccia, pedane, terrazzamenti e muretti senza le necessarie autorizzazioni. Le richieste di condono presentate in seguito sono state giudicate infondate.

Le Fumarole è noto anche per la sua clientela, composta da vip e figure di rilievo, tra cui Luca di Montezemolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Lapo Elkann e Sabrina Ferilli. La struttura ha rappresentato un punto di riferimento per il turismo di lusso e la ristorazione di alto livello sull’isola.