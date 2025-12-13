Arriva l’app che aiuta chi ha difficoltà di comunicazione a viaggiare in aereo

Vueling, compagnia aerea spagnola, compie un passo concreto sul terreno dell’accessibilità e lo fa partendo da un aspetto spesso dato per scontato nel viaggio aereo: la comunicazione. La compagnia del gruppo Iag ha infatti integrato nei propri servizi l’app “Háblalo”, uno strumento pensato per accompagnare i passeggeri che hanno difficoltà di comunicazione verbale lungo tutte le fasi del viaggio, dall’ingresso in aeroporto fino all’arrivo a destinazione.

Vueling e l’app Háblalo: quando volare diventa davvero accessibile

L’idea è semplice, ma tutt’altro che banale: offrire un supporto pratico e immediato a chi, per una disabilità o per una barriera linguistica, può trovarsi in difficoltà nel dialogo con il personale di terra, con l’equipaggio o con gli altri passeggeri. “Háblalo” funziona gratuitamente, anche offline, ed è costruita su un’interfaccia chiara che permette di muoversi in autonomia, senza dover dipendere costantemente da un’assistenza esterna.

L’app genera audio in diverse lingue - -tra cui spagnolo, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, catalano, hindi e giapponese - a partire da testi digitati, frasi predefinite o pittogrammi legati al contesto del viaggio. A questo si affiancano funzioni come la traduzione istantanea e il riconoscimento vocale, che rendono la comunicazione più fluida anche in situazioni affollate o stressanti, tipiche degli aeroporti.

Entrando nel dettaglio, una delle sezioni più utilizzate è “Chat”, che consente di scrivere un messaggio e trasformarlo in audio nella lingua desiderata, facilitando il dialogo diretto con chi si ha di fronte. Le “Háblalo Cards” raccolgono invece una libreria di messaggi illustrati con pittogrammi, utili per comunicazioni rapide e immediate, mentre “Scorciatoie” e “Frasi” permettono di costruire risposte veloci senza dover digitare ogni volta da zero. Particolarmente interessante è anche la sezione “Percorsi”, una guida interattiva che accompagna il passeggero passo dopo passo spiegando cosa succede nelle varie fasi del viaggio aereo, dal check-in ai controlli di sicurezza, dall’imbarco fino all’atterraggio. Il tutto è personalizzabile, con impostazioni dedicate a velocità dell’audio, vibrazione e lingua, così da adattarsi alle esigenze di ciascun utente.

Dietro questa integrazione non c’è solo una scelta tecnologica, ma anche un percorso di sperimentazione. “Háblalo” nasce infatti dalla Next Gen Aviation Challenge, la competizione organizzata da Vueling all’interno di 4YFN (4 Years From Now), l’evento che si svolge durante il Mobile World Congress di Barcellona. Sviluppato dalla startup Asteroid Technologies, il progetto è stato premiato nella categoria “Esperienza cliente” tra oltre 70 proposte, distinguendosi per la capacità di migliorare la comunicazione anche in assenza di connessione, quindi utilizzabile non solo in aeroporto ma anche a bordo.

L’integrazione dell’app si inserisce in un percorso più ampio con cui Vueling sta lavorando per rendere il viaggio accessibile a un numero sempre maggiore di persone, attraverso servizi dedicati, supporto mirato e assistenza personalizzata per i passeggeri con mobilità ridotta o esigenze specifiche. In questo caso, però, il valore aggiunto sta nell’aver scelto uno strumento che punta sull’autonomia del viaggiatore, riducendo quelle piccole frizioni che, sommate, possono rendere il volo un’esperienza faticosa.

“Háblalo” è disponibile per tutti gli smartphone e può essere scaricata sia dall’Apple Store sia da Google Play. Un’app che non promette di cambiare il mondo, ma che prova a rendere il viaggio un po’ più semplice per chi, spesso, si muove in contesti che non sono pensati per comunicare in modo diverso. Ed è proprio da qui che passa, oggi, una parte importante dell’idea di turismo inclusivo.