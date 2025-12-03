Menu Apri login
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:31 | 116112 articoli pubblicati

A Bologna Santa Viola il superstore Esselunga cambia volto

Esselunga rinnova il superstore di Bologna Santa Viola con un layout ampliato, nuovi reparti specializzati e servizi potenziati, migliorando assortimento, sostenibilità e attenzione al cliente

 
03 dicembre 2025 | 16:03

A Bologna Santa Viola il superstore Esselunga cambia volto

Esselunga rinnova il superstore di Bologna Santa Viola con un layout ampliato, nuovi reparti specializzati e servizi potenziati, migliorando assortimento, sostenibilità e attenzione al cliente

03 dicembre 2025 | 16:03
 

Il superstore Esselunga di Bologna Santa Viola completa un importante intervento di ristrutturazione che ne aggiorna funzioni, servizi e fruibilità. A vent’anni dall’inaugurazione e dopo il primo ampliamento del 2012, il punto vendita di via Emilia Ponente consolida il proprio ruolo nel territorio grazie a un progetto che coinvolge layout, reparti specializzati e dotazioni tecnologiche. Oggi nel negozio operano quasi 130 addetti, confermando l’impatto occupazionale della struttura.

A Bologna Santa Viola il superstore Esselunga cambia volto

Il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Matteo Lepore e della dirigenza di Esselunga

Nuovo layout e ampliamento dell’assortimento

La superficie di vendita, pari a 4.074 metri quadrati, è stata ridefinita per migliorare la distribuzione degli spazi e ampliare la gamma dei prodotti disponibili. I reparti di Drogheria, Profumeria, General Merchandise, Latticini e Salumi presentano un assortimento più esteso, mentre la Gastronomia integra una nuova isola a libero servizio per i formaggi. L’esposizione è ulteriormente valorizzata dai nuovi mobili avancassa. Il totale dei prodotti raggiunge oggi circa 23.000 referenze, offrendo una scelta ampia e diversificata.

Sostenibilità e nuovi reparti specializzati

Nel reparto Carne, l’installazione di ante di chiusura contribuisce a ottimizzare consumi ed efficienza energetica. I banchi surgelati a vasca sono stati sostituiti con modelli verticali più performanti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dall’azienda.

A Bologna Santa Viola il superstore Esselunga cambia volto

Il nuovo reparto Enoteca all'Esselunga di Bologna Santa Viola

Da settembre sono operative due integrazioni strategiche: la nuova Enoteca e la Parafarmacia. La Profumeria eb® è oggetto di un restyling che migliora la leggibilità dei prodotti e dei brand, con un percorso d’acquisto più intuitivo.

Bar Atlantic rinnovato e servizi potenziati

Il Bar Atlantic presenta un intervento completo su arredi e proposta gastronomica, che ora include nuove preparazioni come la linea di hamburger Esselunga. I clienti possono usufruire di totem digitali per gli ordini, videowall dedicati alla comunicazione dei prodotti e un numero maggiore di sedute interne, passate da 96 a 130 posti.

A Bologna Santa Viola il superstore Esselunga cambia volto

Il Bar Atlantic all'Esselunga di Bologna Santa Viola

Il complesso degli interventi conferma l’impegno di Esselunga nello sviluppo continuo dei propri punti vendita e nella massima attenzione verso le esigenze dei clienti, valorizzando qualità, comfort e completezza dell’offerta.

© Riproduzione riservata

 
Esselunga Bologna Santa Viola superstore Bar Atlantic Enoteca Parafarmacia Profumeria eb® sostenibilità layout rinnovato assortimento ampliato
 
