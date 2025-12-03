Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 15:13 | 116109 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

Morte dopo il sushi: il verdetto sul caso Piscopo divide Napoli

La condanna del ristoratore del Vomero per la morte del 15enne Luca Piscopo riapre il dibattito sulla sicurezza alimentare e sulla responsabilità sanitaria. La sentenza assolve il medico tra le proteste dei familiari

 
03 dicembre 2025 | 12:16

Morte dopo il sushi: il verdetto sul caso Piscopo divide Napoli

La condanna del ristoratore del Vomero per la morte del 15enne Luca Piscopo riapre il dibattito sulla sicurezza alimentare e sulla responsabilità sanitaria. La sentenza assolve il medico tra le proteste dei familiari

03 dicembre 2025 | 12:16
 

Il Tribunale di Napoli ha emesso una condanna a due anni e sei mesi nei confronti del titolare del ristorante del Vomero dove, secondo l’accusa, avrebbe avuto origine l’intossicazione che portò alla morte del quindicenne Luca Piscopo nel 2021. Il giudice ha invece assolto il medico che ebbe in cura il ragazzo, ritenendo non dimostrata una responsabilità diretta nel decesso. La vicenda ha subito riacceso l’attenzione su sicurezza alimentare, adeguatezza dei controlli e comportamento dei professionisti coinvolti.

Sushi avariato all'origine della morte del quindicenne Luca Piscopo Morte dopo il sushi: il verdetto sul caso Piscopo divide Napoli

Sushi avariato all'origine della morte del quindicenne Luca Piscopo

Le conclusioni dell’accusa e la decisione del giudice

Secondo la ricostruzione presentata dalla Procura, il giovane avrebbe contratto una salmonellosi dopo aver consumato sushi nel locale del Vomero insieme a delle amiche. L’infezione avrebbe poi generato una miocardite rivelatasi fatale. La pm Federica Amodio aveva chiesto tre anni di reclusione per il ristoratore e un anno e otto mesi per il medico, sostenendo che un intervento tempestivo avrebbe potuto salvare il ragazzo.

Il giudice ha stabilito una condanna per il titolare del ristorante e l’assoluzione del medico, sottolineando l’assenza di elementi sufficienti a provare una correlazione diretta tra le sue azioni e l’esito mortale. Una decisione che ha generato reazioni contrastanti in aula e un forte dibattito sulla responsabilità sanitaria e sull’efficacia degli interventi medici nei casi di sospetta infezione alimentare.

La reazione dei familiari di Luca Piscopo

In aula erano presenti i genitori di Luca e molti suoi amici, compresi coloro che lo accompagnarono al ristorante il giorno del pasto. La madre, Maria Rosaria Borrelli, ha espresso forte dissenso verso l’assoluzione del medico dichiarando: «Il ristoratore è stato un bandito senza scrupoli ma quello che mi ha fatto rabbia è stata l'assoluzione del medico: in 10 giorni mio figlio ha perso più di 10 chili, lui non mi ha mai fatto una telefonata per chiedermi come stava il ragazzo».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
icurezza alimentare sentenza Napoli caso Piscopo responsabilità sanitaria ristoratore condannato medico assolto tribunale Napoli sushi Vomero processo Piscopo protesta familiari Luca Piscopo Federica Amodio Maria Rosaria Borrelli.
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Tirreno CT
Pentole Agnelli
Bonduelle
Blancdenoir
Tirreno CT
Pentole Agnelli
Bonduelle
Blancdenoir
Brita
Quattroerre Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025