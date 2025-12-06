Menu Apri login
Affitti brevi, a Bergamo nasce Federalberghi Extra dopo le nuove regole sui B&B

Nasce anche a Bergamo Federalberghi Extra, nuova associazione che riunisce le strutture extra alberghiere e si integra con Federalberghi in un contesto di forte crescita e nuove regole comunali

 
06 dicembre 2025 | 09:43

Nasce anche a Bergamo Federalberghi Extra, l’associazione di categoria dedicata alle strutture extra alberghiere che, insieme a Federalberghi Bergamo, arriva a rappresentare l’intero settore dell’ospitalità del territorio. La decisione arriva in un momento di trasformazione del comparto e soprattutto dopo l'introduzione del nuovo regolamento comunale in materia di case vacanza. Inoltre segna un passaggio importante per un segmento cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Le strutture extra alberghiere comprendono B&B, case vacanze, rifugi, campeggi e foresterie: tipologie diverse tra loro ma accomunate dall’esigenza di una rappresentanza più strutturata, capace di dialogare con le istituzioni e di affrontare le nuove sfide normative.

Anche a Bergamo nasce Fedarlberghi Extra Affitti brevi a Bergamo nasce Federalberghi Extra dopo le nuove regole sui B

Anche a Bergamo nasce Fedarlberghi Extra

Negli ultimi anni il comparto extra alberghiero ha registrato una crescita significativa, con un numero di strutture aumentato in modo costante e una domanda sempre più diversificata. La varietà dell’offerta, che va dalle soluzioni per famiglie agli alloggi per un turismo più esperienziale, ha contribuito a ridisegnare l’ospitalità italiana.

Questa evoluzione, tuttavia, ha portato il tema all’attenzione della cronaca, soprattutto nelle città interessate da un forte afflusso turistico. Bergamo rappresenta uno di questi casi, con un incremento costante di presenze e una rete di strutture che negli ultimi anni si è ampliata ben oltre quella tradizionale alberghiera.

Il Comune di Bergamo ha introdotto recentemente un nuovo regolamento dedicato alle strutture extra alberghiere, con l’obiettivo di garantire standard minimi di qualità, sicurezza e accessibilità.

Le misure prevedono requisiti più chiari in materia di accoglienza, criteri strutturali e maggiore trasparenza nei confronti degli ospiti. L’iniziativa nasce dall’esigenza di uniformare un settore estremamente eterogeneo e di tutelare la qualità dell’offerta turistica complessiva della città.

Secondo il Comune, il regolamento punta a garantire un livello di servizio coerente con l’immagine della destinazione, anche in vista dell’aumento di flussi registrato negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata

 
