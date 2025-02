Agrigento 2025: alla Bit presentato il progetto “Le vie del cibo della lunga vita”

Alla Bit 2025 di Milano, la Regione Sicilia ha presentato "Le vie del cibo della lunga vita", un progetto che mette al centro il patrimonio enogastronomico dei territori dei Monti Sicani, un'area montuosa tra le province di Agrigento e Palermo in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L'iniziativa, promossa dal Gal Sicani e illustrata dal presidente Salvatore Sanzeri, si inserisce nel programma "Un anno straordinario per la costa del mito" e punta a valorizzare il legame tra cibo e longevità, da sempre elemento distintivo della Dieta mediterranea.

Agrigento 2025: alla Bit presentato il progetto enogastronomico dei territori sicani

Il territorio dei Monti Sicani, ricordiamo, è infatti noto per l'alta presenza di centenari, un dato che conferma il forte legame tra alimentazione e qualità della vita. Il progetto si concentra sulle eccellenze locali: la pesca di Bivona Igp, l'olio extravergine Igp Sicilia e l'arancia di Ribera Dop, insieme a formaggi come il pecorino siciliano Dop e altri prodotti tipici come grani antichi, pere autoctone, ciliegie, pistacchi e carni dei Monti Sicani. Un patrimonio che racconta storia, tradizione e sapori autentici. Il programma prevede una serie di eventi per far conoscere e promuovere queste eccellenze. Tra le iniziative in calendario ci saranno il "Festival del cibo salutistico a km 0", visite a caseifici, frantoi e aziende agricole, workshop sulla Dieta mediterranea, cooking show con chef locali e cene tematiche nei ristoranti del territorio.

L'obiettivo è far riscoprire il valore culturale e nutrizionale di questi prodotti, promuovendo un consumo più consapevole, con la Valle dei Templi che sarà il cuore di questo percorso, intrecciando storia e gastronomia in un viaggio che racconta il territorio attraverso il cibo. Agrigento 2025 diventa così non solo un punto di riferimento culturale, ma anche un'occasione per riscoprire un modello di benessere alimentare basato sulla tradizione. "Le vie del cibo della lunga vita" è promosso dall'Agenzia per lo sviluppo del magazzolo platani (Smap) con il supporto di numerosi partner, tra cui il Distretto turistico Valle dei Templi, il Gal Sicani, il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di Palermo, la Regione Sicilia e i Consorzi di tutela dell'arancia di Ribera Dop e dell'olio extravergine di oliva di Sicilia Igp.

