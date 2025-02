Green Travel Awards: ecco chi sono i campioni del turismo sostenibile 2025

Come ogni anno, alla Bit di Milano, il Gist (Gruppo italiano stampa turistica) ha premiato le migliori realtà del turismo sostenibile ai Green Travel Awards. A vincere, nell'edizione 2025, Torre Guaceto in Puglia e New York City (migliori "Green destination"), Baglio Oneto in Sicilia e il Juvet Landscape Hotel in Norvegia ("Green accommodation"), il Falkensteiner Hotel Montafon in Austria ("Green family hotel"), Econauta ("Green tour operator"), Latam Airlines ("Best practice per la mobilità sostenibile") e il Parco archeologico del Colosseo (menzione d'onore per il progetto PArCo Green).

I vincitori dei Green Travel Awards 2025

La giuria, composta da giornalisti e direttori di testata del Gist, ha valutato le candidature in cinque categorie principali, assegnando anche una menzione d'onore a un progetto particolarmente meritevole. Ogni vincitore rappresenta un'eccellenza nel proprio ambito, con un forte impegno nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del territorio.

Green Travel Awards: i vincitori dell'edizione 2025

Tra le destinazioni premiate, appunto, la Riserva naturale dello stato e area marina protetta di Torre Guaceto ha conquistato il titolo di "Best green destination italiana". Situata in Puglia, questa riserva si distingue per il suo equilibrio tra tutela ambientale e fruizione sostenibile. Il riconoscimento è stato ritirato da Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, e da Massimo Vittorio Lanzilotti, sindaco di Carovigno. All'estero, New York City ha ottenuto il premio come "Best green destination" grazie alla sua strategia di lungo periodo per la sostenibilità. Il piano OneNYC20250 mira a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e a eliminare i rifiuti in discarica entro il 2030. Alice Pinna, trade account manager di Aigo, ha ritirato il premio, sottolineando l'impegno della città nel ripensare il turismo in chiave green.

Passando alle strutture ricettive, il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort in Sicilia si è aggiudicato il titolo di "Best green accommodation" Italia. Il resort di Marsala unisce ospitalità e rispetto ambientale, mantenendo viva la tradizione della produzione di vino e olio extravergine d'oliva e investendo in tecnologie per il risparmio energetico. Anna Palmeri Oneto ha ritirato il premio. A livello internazionale, il Juvet Landscape Hotel in Norvegia. Situato tra il fiordo di Geiranger e la strada panoramica Trollstigen, il Juvet è un modello di architettura sostenibile. La struttura, integrata nel paesaggio con camere su palafitte e ampie vetrate, offre un'esperienza immersiva nella natura. Il premio è stato ritirato dalla giornalista Ornella D'Alessio.

Per le famiglie, il Falkensteiner Hotel Montafon in Austria ha ricevuto il riconoscimento di "Best green family hotel". Questo eco-resort, situato nel Vorarlberg, combina lusso e sostenibilità, coinvolgendo i più piccoli in attività educative come il programma Ecotainment. Alessandra Niada e Giulio Belsito, rappresentanti del gruppo Falkensteiner Hotels & Residences, hanno ritirato il premio. Nel comparto dei tour operator, Econauta ha ottenuto il premio "Best green tour operator". Il tour operator elbano promuove esperienze di viaggio a basso impatto ambientale, tra trekking, vela e kayak. Il premio è stato consegnato al titolare Umberto Segnini.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, il premio "Best practice" è andato a Latam Airlines. La compagnia punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e ha introdotto iniziative come il programma “Recycle your travel” per il riciclo dei rifiuti a bordo. Davide Ioppolo, regional commercial director, ha ritirato il riconoscimento. Infine, la menzione d'onore è stata assegnata al Parco archeologico del Colosseo per il progetto PArCo Green. Il sito, oltre a essere uno dei più visitati al mondo, è un modello di gestione ambientale con 40 ettari di vegetazione spontanea e il recupero delle antiche fontane storiche. Gabriella Strano, architetto paesaggista del Parco, ha ricevuto il premio.

© Riproduzione riservata