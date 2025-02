Merenda in ufficio: il 93% degli italiani non rinuncia allo spuntino

Nove italiani su dieci (93%) fanno regolarmente merenda in ufficio. È quanto emerge da un'indagine commissionata da Unione italiana food e condotta da AstraRicerche su un campione di lavoratori d'ufficio tra i 18 e i 65 anni.

Spuntino in ufficio: ecco i cibi e le bevande più consumati

Secondo lo studio, il 43% dei lavoratori fa sempre merenda con i colleghi, mentre il 44% la consuma da solo per mancanza di tempo. Per il 60% degli intervistati, però, rappresenta un momento di svago che aiuta a ridurre le tensioni lavorative e a ricaricarsi. Inoltre, per il 34% degli italiani, lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio è essenziale per recuperare energie e affrontare il resto della giornata.

Tra gli alimenti più scelti a merenda spiccano la frutta (52%), seguita da crackers (48%) e merendine (47,5%). A seguire, biscotti (42%), yogurt (34%) e, più distanziati, panini salati (22%), dolci fatti in casa (19%), pizza (11%), pane con confettura (10%) e gelato (5%).

Tra le bevande, l'acqua è la più consumata (52%), seguita da caffè, cappuccino e orzo (48%). Meno diffusi tè, infusi e tisane (25%), succhi di frutta (24%), yogurt da bere (13%) e spremute (12%). Per quanto riguarda l'acquisto, il 57% degli italiani porta la merenda da casa, comprandola al supermercato durante la spesa quotidiana. Il 14% la acquista nel supermercato vicino all'ufficio, un altro 14% la prende ai distributori automatici in azienda e il 13% in negozi di alimentari.

