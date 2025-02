Luca Bitta, sindaco di Chiavenna, è il nuovo coordinatore di Cittaslow Italia

Cambio ai vertici di Cittaslow Italia: il sindaco di Chiavenna (So), Luca Della Bitta, è stato infatti eletto all'unanimità come nuovo coordinatore nazionale della rete delle città del buon vivere. La nomina è arrivata nel corso dell'assemblea straordinaria dei sindaci delle oltre 90 Cittaslow italiane, che si è tenuta il 13 febbraio sotto la guida del presidente Mauro Migliorini. L'elezione si è resa necessaria dopo le dimissioni di Laura Pernazza, sindaco di Amelia (Tr), che ha lasciato l'incarico a seguito della sua elezione a Consigliere regionale dell'Umbria. Pernazza ha ricevuto il ringraziamento dei colleghi per il lavoro svolto, lasciando il testimone a Della Bitta, che ha subito delineato le sue priorità per il futuro della rete.

Luca Bitta, il nuovo coordinatore di Cittaslow Italia

«Abbiamo una responsabilità: lavorare di più e meglio tra noi nella rete italiana, per contribuire alla causa di Cittaslow anche nel contesto internazionale - ha dichiarato il neo-coordinatore. Coltivare l'entusiasmo, fare rete e lavorare insieme per sviluppare ancora di più e meglio in Italia la già grande e importante esperienza di Cittaslow. Siamo una forza importante con quasi cento realtà senza limiti territoriali oltre tutte le appartenenze politiche: questo ci consente di portare avanti, anche tramite gruppi di lavoro interni, proposte concrete a favore delle nostre comunità e nel rispetto del pianeta. Siamo di fatto un modello, non solo nel turismo slow, ma in molte altre aree, attraverso progetti ed esperienze di eccellenza».

La continuità operativa della rete è stata garantita dalla conferma dei tre referenti d'area: Roland Lazzeri, sindaco di Salorno (Bz), continuerà a rappresentare il Nord Italia; Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo (Pe), rimarrà il punto di riferimento per il Centro; mentre Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo (Ce), manterrà il coordinamento per il Sud. Una squadra che nei prossimi mesi sarà impegnata su temi chiave come la sostenibilità, l'accessibilità e la promozione turistica. Tra le iniziative in programma, i progetti per la tutela ambientale, come il sostegno alle green community e lo sviluppo di percorsi outdoor accessibili a tutti. Sul fronte del turismo, Cittaslow Italia sarà presente con i propri pacchetti di viaggio alla Fiera di Bergamo Agritravel Expo, un appuntamento di riferimento per il turismo lento e sostenibile. Non mancheranno le attività legate alla salvaguardia delle api, con il progetto CittaslowBee che culminerà il 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api.

